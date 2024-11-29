İtalya’da IPTV Operasyonu: 22 Milyon Kullanıcısı Olan Servis Çökertildi
İtalya’da IPTV Operasyonu: 22 Milyon Kullanıcısı Olan Servis Çökertildi
İtalya’da, birçok uluslararası güvenlik teşkilatının da dahil olduğu operasyonla, 22 milyon kullanıcısı olduğu tahmin edilen IPTV sistemi çökertildi. IPTV’yi işleten şebekenin, aylık kazancının 250 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. 11 kişinin tutuklandığı operasyonda, Avrupa genelinde gözaltı sayısının artabileceği iddia edildi.
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IPTV, özellikle kaçak maç yayınlarını izlemek isteyen milyonlarca kullanıcısı ile dünya genelinde kullanılabilen sistem. Ayrıca, sisteme aylık veya yıllık ödeme yaparak, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video gibi platformlar da kaçak olarak izlenebiliyor.
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Son Haber isimli sitede yer alan bilgilere göre, İtalya’da, Hırvatistan, Hollanda, Romanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan yetkililerin de dahil olduğu ve yaklaşık 2 yıldır süren araştırmalar sonrasında geniş çaplı IPTV operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, aylık kazancı 250 milyon euro olan ve Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanılan IPTV sistemi çökertildi.
IPTV sisteminin, telif hakkı sahiplerine verdiği ekonomik zararın ise 10 milyar euro olduğu belirtildi.
Avrupa Birliği’nin yargı ile ilgili kuruluşlarından Eurojust organizasyonunda yapılan operasyonda, Hırvatistan’da ikamet eden toplam 11 kişi ise tutuklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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