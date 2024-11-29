İtalya’da IPTV Operasyonu: 22 Milyon Kullanıcısı Olan Servis Çökertildi

İtalya’da, birçok uluslararası güvenlik teşkilatının da dahil olduğu operasyonla, 22 milyon kullanıcısı olduğu tahmin edilen IPTV sistemi çökertildi. IPTV’yi işleten şebekenin, aylık kazancının 250 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. 11 kişinin tutuklandığı operasyonda, Avrupa genelinde gözaltı sayısının artabileceği iddia edildi.