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Eşlerini Birbirlerinden Habersiz Aynı Giydiren Kadınlar Güldüren Anlara Vesile Oldu

Eşlerini Birbirlerinden Habersiz Aynı Giydiren Kadınlar Güldüren Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2024 - 16:12

İçerik Devam Ediyor

@ed.kara adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten Eda adlı içerik üreticisi arkadaş grubuyla birlikte geçirecekleri geceden minik bir kesit paylaştı. Kadınlar birlik olmuş ve eşlerine aynı pijama takımlarını koymuştu. E tabii erkekler de sorgusuz sualsiz giymişlerdi. Hepsi bir bir salona gelince ortam git gide komikleşmişti. Gelin detaylara geçelim.

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Mavi pijama takımı giyen erkeklerin pişti olduğu anlar hepimizi güldürdü.

Mavi pijama takımı giyen erkeklerin pişti olduğu anlar hepimizi güldürdü.

Kimi kadınlar pişti olmayı çok sevmese de erkeklerin o an pek de umrunda değil gibiydi.

Kimi kadınlar pişti olmayı çok sevmese de erkeklerin o an pek de umrunda değil gibiydi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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