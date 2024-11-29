Eşlerini Birbirlerinden Habersiz Aynı Giydiren Kadınlar Güldüren Anlara Vesile Oldu

@ed.kara adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten Eda adlı içerik üreticisi arkadaş grubuyla birlikte geçirecekleri geceden minik bir kesit paylaştı. Kadınlar birlik olmuş ve eşlerine aynı pijama takımlarını koymuştu. E tabii erkekler de sorgusuz sualsiz giymişlerdi. Hepsi bir bir salona gelince ortam git gide komikleşmişti. Gelin detaylara geçelim.