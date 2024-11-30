Eşini Romantik Bir Akşam Yemeğine Çıkarmak İsteyen Adamın Sürprizi Tebessüm Ettirdi

Eşini kokoreççide romantik bir yemeğe çıkaran koca yürekli adam masayı gül yapraklarıyla donatmıştı. Onun bu ince düşüncesi ve romantikliği karşısında işletme sahibi o anları ölümsüzleştirmek için kaydı başlatmıştı. İkilinin romantikliğine işletmecinin de yorumları olmuştu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz!