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Eşini Romantik Bir Akşam Yemeğine Çıkarmak İsteyen Adamın Sürprizi Tebessüm Ettirdi

Eşini Romantik Bir Akşam Yemeğine Çıkarmak İsteyen Adamın Sürprizi Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 13:35

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Eşini kokoreççide romantik bir yemeğe çıkaran koca yürekli adam masayı gül yapraklarıyla donatmıştı. Onun bu ince düşüncesi ve romantikliği karşısında işletme sahibi o anları ölümsüzleştirmek için kaydı başlatmıştı. İkilinin romantikliğine işletmecinin de yorumları olmuştu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz!

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Romantik adamın eşine yaptığı bu jest sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Romantik adamın eşine yaptığı bu jest sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da güzel yorumlarını eksik etmedi.

Sosyal medya kullanıcıları da güzel yorumlarını eksik etmedi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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