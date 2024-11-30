Eşini Romantik Bir Akşam Yemeğine Çıkarmak İsteyen Adamın Sürprizi Tebessüm Ettirdi

Eşini kokoreççide romantik bir yemeğe çıkaran koca yürekli adam masayı gül yapraklarıyla donatmıştı. Onun bu ince düşüncesi ve romantikliği karşısında işletme sahibi o anları ölümsüzleştirmek için kaydı başlatmıştı. İkilinin romantikliğine işletmecinin de yorumları olmuştu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Romantik adamın eşine yaptığı bu jest sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcıları da güzel yorumlarını eksik etmedi.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın