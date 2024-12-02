Kralını Yaşadık: Uyuyakalan Çocuk Uyandığında Ertesi Gün Olduğunu Sanarak Okula Gitmeye Çalıştı

Sizler de muhakkak akşama doğru uyuyakalıp uyandığınızda zaman algınızı kaybetmişsinizdir. Özellikle öğrenciler bu durumu sıkça yaşıyor. Okul dönüşü yorgunluğu atmak için uyuyakalan çocuklar, gençler uyandıklarında adeta servisi, ilk dersi kaçırmış gibi bir telaş yaşayabiliyor. İşte tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. @serraergenc adlı TikTok kullanıcısı kardeşinin videosunu paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Okul dönüşü uyuyakalan çocuk, uyandığında saatin 06.40 olduğunu görmüş ve sabah zannederek okul servisini beklemek üzere kapıya çıkmak istemişti.
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Ablası ısrarla akşam olduğunu söylese de kardeşini bir türlü inandıramadı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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