Kralını Yaşadık: Uyuyakalan Çocuk Uyandığında Ertesi Gün Olduğunu Sanarak Okula Gitmeye Çalıştı

Sizler de muhakkak akşama doğru uyuyakalıp uyandığınızda zaman algınızı kaybetmişsinizdir. Özellikle öğrenciler bu durumu sıkça yaşıyor. Okul dönüşü yorgunluğu atmak için uyuyakalan çocuklar, gençler uyandıklarında adeta servisi, ilk dersi kaçırmış gibi bir telaş yaşayabiliyor. İşte tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. @serraergenc adlı TikTok kullanıcısı kardeşinin videosunu paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.