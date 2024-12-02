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2 Yaşındaki Yeğenlerini Böyle Susturdu: İstanbul’un Taksi Sorunu Hipnoz Etkisi Yarattı!

2 Yaşındaki Yeğenlerini Böyle Susturdu: İstanbul’un Taksi Sorunu Hipnoz Etkisi Yarattı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 00:07

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Ağlayan bir çocuğu susturmanın pek çok yolu vardır, ancak bir sosyal medya kullanıcısının seçtiği yöntem izleyenleri şaşırttı. TikTok’ta @nilgun_uzun adlı kullanıcı, 2 yaşındaki ikiz yeğenlerini susturmak için sıradışı bir yönteme başvurdu.Sosyal medyada viral olan bu eğlenceli video, kullanıcıların yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı. Genç kadının bu yaratıcı yaklaşımı, takipçilerine ilham oldu!

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Çocukları susturmayı bir türlü başaramayan genç kadın, çareyi İstanbul’daki taksi sorunundan bahsetmekte buldu.

Çocukları susturmayı bir türlü başaramayan genç kadın, çareyi İstanbul’daki taksi sorunundan bahsetmekte buldu.

Bir anda şaşkına dönen çocuklar, hipnoz olmuş gibi genç kadını dinlemeye başladı ve ağlamaları kesildi.

Bir anda şaşkına dönen çocuklar, hipnoz olmuş gibi genç kadını dinlemeye başladı ve ağlamaları kesildi.

Eğer siz de ağlayan çocuklarla baş edemiyorsanız, bir de bu yöntemi deneyin deriz!

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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