2 Yaşındaki Yeğenlerini Böyle Susturdu: İstanbul’un Taksi Sorunu Hipnoz Etkisi Yarattı!

Ağlayan bir çocuğu susturmanın pek çok yolu vardır, ancak bir sosyal medya kullanıcısının seçtiği yöntem izleyenleri şaşırttı. TikTok’ta @nilgun_uzun adlı kullanıcı, 2 yaşındaki ikiz yeğenlerini susturmak için sıradışı bir yönteme başvurdu.Sosyal medyada viral olan bu eğlenceli video, kullanıcıların yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı. Genç kadının bu yaratıcı yaklaşımı, takipçilerine ilham oldu!