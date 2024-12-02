2 Yaşındaki Yeğenlerini Böyle Susturdu: İstanbul’un Taksi Sorunu Hipnoz Etkisi Yarattı!

Ağlayan bir çocuğu susturmanın pek çok yolu vardır, ancak bir sosyal medya kullanıcısının seçtiği yöntem izleyenleri şaşırttı. TikTok’ta @nilgun_uzun adlı kullanıcı, 2 yaşındaki ikiz yeğenlerini susturmak için sıradışı bir yönteme başvurdu.Sosyal medyada viral olan bu eğlenceli video, kullanıcıların yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı. Genç kadının bu yaratıcı yaklaşımı, takipçilerine ilham oldu!
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Çocukları susturmayı bir türlü başaramayan genç kadın, çareyi İstanbul’daki taksi sorunundan bahsetmekte buldu.
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Bir anda şaşkına dönen çocuklar, hipnoz olmuş gibi genç kadını dinlemeye başladı ve ağlamaları kesildi.
İşte o anlar👇📹
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