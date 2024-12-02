Çelik Kapıyı Kendileri Değiştirmek İsteyen Çift, Kapıyı Ters Taktı: "Kapatsak Çıkamıyoruz Çıksak Giremiyoruz"

Sadece ülkemizde karşılaşabileceğimiz türden bir olay, sosyal medyada izleyenleri kahkahalara boğdu. Çelik kapıyı kendileri değiştirmek isteyen bir çift, kapıyı yanlışlıkla ters taktı. Çiftin samimi tavırları, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, 'Nasıl ters takmış olabilirler?' sorusunu da akıllara getirdi. TikTok kullanıcısı @emiismail05 tarafından paylaşılan video, gündem oldu.