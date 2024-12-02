Çelik Kapıyı Kendileri Değiştirmek İsteyen Çift, Kapıyı Ters Taktı: "Kapatsak Çıkamıyoruz Çıksak Giremiyoruz"

Sadece ülkemizde karşılaşabileceğimiz türden bir olay, sosyal medyada izleyenleri kahkahalara boğdu. Çelik kapıyı kendileri değiştirmek isteyen bir çift, kapıyı yanlışlıkla ters taktı. Çiftin samimi tavırları, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, 'Nasıl ters takmış olabilirler?' sorusunu da akıllara getirdi. TikTok kullanıcısı @emiismail05 tarafından paylaşılan video, gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çelik kapıyı ters taktıklarını fark eden kadın, o anları videoya çekerek takipçilerine eğlenceli bir şekilde aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kapatsak çıkamıyoruz, çıksak giremiyoruz" diyerek durumu eğlenceli bir şekilde anlatan kadın, izleyenleri kahkahalara boğdu.
İşte o anlar👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın