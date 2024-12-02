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Çelik Kapıyı Kendileri Değiştirmek İsteyen Çift, Kapıyı Ters Taktı: "Kapatsak Çıkamıyoruz Çıksak Giremiyoruz"

Çelik Kapıyı Kendileri Değiştirmek İsteyen Çift, Kapıyı Ters Taktı: "Kapatsak Çıkamıyoruz Çıksak Giremiyoruz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 21:22

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Sadece ülkemizde karşılaşabileceğimiz türden bir olay, sosyal medyada izleyenleri kahkahalara boğdu. Çelik kapıyı kendileri değiştirmek isteyen bir çift, kapıyı yanlışlıkla ters taktı. Çiftin samimi tavırları, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, 'Nasıl ters takmış olabilirler?' sorusunu da akıllara getirdi. TikTok kullanıcısı @emiismail05 tarafından paylaşılan video, gündem oldu.

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Çelik kapıyı ters taktıklarını fark eden kadın, o anları videoya çekerek takipçilerine eğlenceli bir şekilde aktardı.

Çelik kapıyı ters taktıklarını fark eden kadın, o anları videoya çekerek takipçilerine eğlenceli bir şekilde aktardı.

"Kapatsak çıkamıyoruz, çıksak giremiyoruz" diyerek durumu eğlenceli bir şekilde anlatan kadın, izleyenleri kahkahalara boğdu.

"Kapatsak çıkamıyoruz, çıksak giremiyoruz" diyerek durumu eğlenceli bir şekilde anlatan kadın, izleyenleri kahkahalara boğdu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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