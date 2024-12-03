Kedi İnsanı ve Köpek İnsanı Arasındaki Farklar Neler Olabilir?

Kedi insanı mı yoksa köpek insanı mı olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Hayvan dostlarımızla kurduğumuz bağlar, kişiliğimizi ve yaşam tarzımızı etkileyebiliyor. Araştırmalara göre köpekleri yaklaşık 12-13 bin yıl önce biz evcilleştirdik. Kediler ise 4-5 bin yıl önce kendi kendilerini evcilleştirmeyi tercih etmiş. E her konuda olduğu gibi... Peki kedi insanları ve köpek insanları arasındaki farklar neler? @theshemag isimli sosyal medya hesabından detayları paylaşıldı. Gelin beraber bakalım!