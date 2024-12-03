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Kedi İnsanı ve Köpek İnsanı Arasındaki Farklar Neler Olabilir?

Kedi İnsanı ve Köpek İnsanı Arasındaki Farklar Neler Olabilir?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 18:40 Son Güncelleme: 03.12.2024 - 18:42

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Kedi insanı mı yoksa köpek insanı mı olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Hayvan dostlarımızla kurduğumuz bağlar, kişiliğimizi ve yaşam tarzımızı etkileyebiliyor. Araştırmalara göre köpekleri yaklaşık 12-13 bin yıl önce biz evcilleştirdik. Kediler ise 4-5 bin yıl önce kendi kendilerini evcilleştirmeyi tercih etmiş. E her konuda olduğu gibi... Peki kedi insanları ve köpek insanları arasındaki farklar neler? @theshemag isimli sosyal medya hesabından detayları paylaşıldı. Gelin beraber bakalım!

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Kaliforniya Üniversitesi’nin araştırması, köpek insanlarının daha dışa dönük ve maceraperest olduklarını, kedi insanlarının ise daha içe dönük ve uyumlu olduklarını ortaya koyuyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nin araştırması, köpek insanlarının daha dışa dönük ve maceraperest olduklarını, kedi insanlarının ise daha içe dönük ve uyumlu olduklarını ortaya koyuyor.

Texas Üniversitesi’nin bir başka araştırması ise köpek sahiplerinin rutini ve dışarıda vakit geçirmeyi sevdiklerini, kedi sahiplerinin ise evde daha çok zaman geçirmeyi ve bağımsızlıklarına düşkün olduklarını belirtiyor.

Texas Üniversitesi’nin bir başka araştırması ise köpek sahiplerinin rutini ve dışarıda vakit geçirmeyi sevdiklerini, kedi sahiplerinin ise evde daha çok zaman geçirmeyi ve bağımsızlıklarına düşkün olduklarını belirtiyor.

Peki siz hangi taraftasınız?

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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