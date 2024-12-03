Gezgin Berk Armağan, 1250 TL'ye Bernina Ekspresi’ni Deneyimledi: Ülkemizdeki Doğu Ekspresi ise 5250 TL

Ülkemizdeki ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte, yeni yerler keşfetmek ve seyahat etmek giderek daha da zorlaşıyor. Özellikle turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlar, gezginlerin ve tatilcilerin cebini zorlamakta. Gezgin Berk Armağan, bir paylaşımıyla bu duruma dikkat çekti. Berk Armağan'ın paylaştığı bu eşsiz deneyim, seyahatseverlerin yapılacaklar listesine eklendi.
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Armağan, 32 franka (yaklaşık 1250 TL) İtalya’dan İsviçre’ye giden ünlü Bernina Ekspresi'ni deneyimlediğini belirtti.
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Bu benzersiz yolculuk, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, 1250 TL'lik fiyat etiketi dikkatleri üzerine çekti. Türkiye şartlarında, aynı fiyatla bu tür bir deneyimi yaşamak ne yazık ki mümkün değil.
İşte o deneyim👇📹
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