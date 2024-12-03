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Genç Kızın 'Normal Yaşam' Paylaşımı Viral Oldu: "Mükemmel Olmak Zorunda Değilsin"

Genç Kızın 'Normal Yaşam' Paylaşımı Viral Oldu: "Mükemmel Olmak Zorunda Değilsin"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 15:13

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Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle influencerlar ve içerik üreticileri, hayatlarını mükemmel gibi gösterebiliyor. Düzenli spor yapmak, sağlıklı besinler tüketmek gibi, aslında çoğu insanın ulaşmakta zorlandığı bir yaşam tarzı sergiliyorlar. Ancak çoğumuzun hayatı, sosyal medyada paylaştığımız gibi değil. Buna örnek teşkil eden bir video, sosyal medyada viral oldu ve izleyenlere gerçek yaşamı hatırlattı.

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Videoyu paylaşan genç kız, evindeki nevresimlerinin birbirine uymamasından, Pinterest'ten fırlamış gibi bir mutfağa sahip olmamasına kadar, normal bir insanın yaşamının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

Videoyu paylaşan genç kız, evindeki nevresimlerinin birbirine uymamasından, Pinterest'ten fırlamış gibi bir mutfağa sahip olmamasına kadar, normal bir insanın yaşamının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

Bu samimi paylaşım, normallikten giderek uzaklaştığımız şu günlerde birçok sosyal medya kullanıcısına adeta ilaç gibi geldi.

Bu samimi paylaşım, normallikten giderek uzaklaştığımız şu günlerde birçok sosyal medya kullanıcısına adeta ilaç gibi geldi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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