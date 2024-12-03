Genç Kızın 'Normal Yaşam' Paylaşımı Viral Oldu: "Mükemmel Olmak Zorunda Değilsin"

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle influencerlar ve içerik üreticileri, hayatlarını mükemmel gibi gösterebiliyor. Düzenli spor yapmak, sağlıklı besinler tüketmek gibi, aslında çoğu insanın ulaşmakta zorlandığı bir yaşam tarzı sergiliyorlar. Ancak çoğumuzun hayatı, sosyal medyada paylaştığımız gibi değil. Buna örnek teşkil eden bir video, sosyal medyada viral oldu ve izleyenlere gerçek yaşamı hatırlattı.