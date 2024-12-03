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Geçmişteki Hatıralarıyla Mücadele Eden Fatma Teyze'den Derinden Etkileyen Öğütler

Geçmişteki Hatıralarıyla Mücadele Eden Fatma Teyze'den Derinden Etkileyen Öğütler

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 18:07

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Hayatı istediğimiz gibi yaşamak ve zamanı geri alamayacağımız gerçeği, insanoğlunun inkar edemediği bir gerçek. Fatma Teyze ise bu gerçeği en çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Geçmişten kalan hatıraları ve yaşadığı pişmanlıklarla hayat mücadelesine devam eden Fatma Teyze’nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi. Video @denizsari_videolari isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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13 ay önce eşini kaybeden Fatma Teyze, geçmişte tarlada çalışırken eşinin hayatın güzelliklerini takdir ettiğini, kendisinin ise işe odaklandığını anlattı.

13 ay önce eşini kaybeden Fatma Teyze, geçmişte tarlada çalışırken eşinin hayatın güzelliklerini takdir ettiğini, kendisinin ise işe odaklandığını anlattı.

Şimdi ise doğanın güzelliklerini fark ettiğini, ancak eşiyle yeterince vakit geçirememenin pişmanlığını yaşadığını belirtti.

Fatma Teyze’nin bu çarpıcı öğütleri, hayatın ne kadar kısa olduğunu ve sevdiklerimizle geçirilen her anın aslında ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Fatma Teyze’nin bu çarpıcı öğütleri, hayatın ne kadar kısa olduğunu ve sevdiklerimizle geçirilen her anın aslında ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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