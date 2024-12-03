Geçmişteki Hatıralarıyla Mücadele Eden Fatma Teyze'den Derinden Etkileyen Öğütler

Hayatı istediğimiz gibi yaşamak ve zamanı geri alamayacağımız gerçeği, insanoğlunun inkar edemediği bir gerçek. Fatma Teyze ise bu gerçeği en çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Geçmişten kalan hatıraları ve yaşadığı pişmanlıklarla hayat mücadelesine devam eden Fatma Teyze’nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi. Video @denizsari_videolari isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.