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Ankara'da Atatürk Sevgisiyle Dolu Apartman, Sipariş İçin Giden Motokuryeyi Duygulandırdı

Ankara'da Atatürk Sevgisiyle Dolu Apartman, Sipariş İçin Giden Motokuryeyi Duygulandırdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 13:34

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Atatürk sevgisi, yıllar geçtikçe daha da büyüyen bir değerdir. Cumhuriyet’in kurucusu, Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda gösterdiği liderlik, sadece tarih kitaplarında değil, halkın gönlünde de derin izler bırakmıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri, Ankara’daki bir apartmanda yaşandı. Sipariş teslimatı için gittiği apartmanda karşılaştığı manzara karşısında duygularını saklayamayan bir motokurye, apartmanın girişinde duvarları süsleyen onlarca Atatürk resmiyle karşılaştı. Bu anlamlı görüntü, kuryeyi hem şaşırttı hem de derinden etkiledi.

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Atatürk sevgisini yaşatan bu apartman, özenle hazırlanmış fotoğraflar ve tablolarla adeta bir Atatürk köşesi oluşturmuştu.

Atatürk sevgisini yaşatan bu apartman, özenle hazırlanmış fotoğraflar ve tablolarla adeta bir Atatürk köşesi oluşturmuştu.

Bu anlamlı detayları kameraya alan kurye, gördüğü manzarayı sosyal medyada paylaşınca video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bu anlamlı detayları kameraya alan kurye, gördüğü manzarayı sosyal medyada paylaşınca video kısa sürede büyük beğeni topladı.

İşte o görüntüler👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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