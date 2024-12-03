Ankara'da Atatürk Sevgisiyle Dolu Apartman, Sipariş İçin Giden Motokuryeyi Duygulandırdı

Atatürk sevgisi, yıllar geçtikçe daha da büyüyen bir değerdir. Cumhuriyet’in kurucusu, Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda gösterdiği liderlik, sadece tarih kitaplarında değil, halkın gönlünde de derin izler bırakmıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri, Ankara’daki bir apartmanda yaşandı. Sipariş teslimatı için gittiği apartmanda karşılaştığı manzara karşısında duygularını saklayamayan bir motokurye, apartmanın girişinde duvarları süsleyen onlarca Atatürk resmiyle karşılaştı. Bu anlamlı görüntü, kuryeyi hem şaşırttı hem de derinden etkiledi.