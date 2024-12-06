Antalya’da 5 Kilometre Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü: "Ehliyetsiziz Diye Araba mı Kullanmayalım?"

Antalya Muratpaşa’da polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Merdan D., yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından aracının lastiklerine ateş edilerek durdurulabildi. Sürücü ve yanındaki iki arkadaşı araçtan indirilirken, ekipler de otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada ise Merdan D.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Olay, polisin hızlı müdahalesi sayesinde olumsuz bir duruma yol açmadan kontrol altına alındı. Ehliyetsiz sürücünün kaçışı ve yakalanması anbean kameralarca kaydedilerek sosyal medyada gündem oldu.
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Ellerine kelepçe takılan Merdan D., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım? Ceza yemeyelim diye kaçtık, şimdi cezanın kökünü yiyeceğiz. Buradan bir çıkayım, ehliyet almaya gideceğim" dedi.
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Polis ekipleri, trafikten kurallara uymamak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından Merdan D.’ye toplam 20 bin 922 TL ceza kesti.
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