Artvin’de Kedilerin Ayak İzlerini Takip Ederek Kurtuluşu: Ahmet Amca’nın Fedakarlığı Kalpleri Isıttı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Varmet mezrasında mahsur kalan kedilerini aç bırakmamak için her 3 günde bir karla kaplı yollarda ilerleyerek onlara yiyecek taşıyor. Geçtiğimiz günlerde mezradan köye dönüş yapan Şahin’in 6 kedisinden 2’si, onun karlar üzerinde açtığı yolda bıraktığı ayak izlerini takip ederek köye inmeyi başardı.