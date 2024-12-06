Artvin’de Kedilerin Ayak İzlerini Takip Ederek Kurtuluşu: Ahmet Amca’nın Fedakarlığı Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://www.iha.com.tr/artvin-haberle...
Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Varmet mezrasında mahsur kalan kedilerini aç bırakmamak için her 3 günde bir karla kaplı yollarda ilerleyerek onlara yiyecek taşıyor. Geçtiğimiz günlerde mezradan köye dönüş yapan Şahin’in 6 kedisinden 2’si, onun karlar üzerinde açtığı yolda bıraktığı ayak izlerini takip ederek köye inmeyi başardı.
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Ahmet Şahin’in karlı yolda kedileriyle birlikte köye dönüş anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Kedilerin, Şahin’in ayak izlerini takip ederek kurtulması izleyenlerin kalbini ısıttı. Hayvanlara olan sevgisi ve sorumluluğuyla zorlu şartlara rağmen kedilerine ulaşmaya çalışan Ahmet Amca, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak takdir topladı.
İşte içinizi ısıtacak o görüntüler👇📹
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