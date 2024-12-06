Zincir Marketin Plastik Poşetleri Kaldırıp 2 Liradan Kese Kağıdı Satmaya Başlaması Vatandaşı İsyan Ettirdi

Kaynak: https://www.anadolugazete.com.tr/anka...
Ankara Etimesgut’taki bir zincir marketin 25 kuruşluk plastik poşetleri kaldırarak müşterilere 2 liradan kese kağıdı satmaya başlaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Marketin Ahi Mesut Mahallesi’ndeki şubesinde yaşanan olayda, alışveriş yapan bir müşteri, poşet almak isteyince plastik poşetlerin stoklarda bulunmadığı ve marketin artık bu ürünü temin etmediği cevabını aldı. Duruma tepki gösteren vatandaş, market çalışanlarıyla yaşadığı tartışmayı videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.
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Videoda müşteri, marketin bu kararla kendisini "kanun koyucu" yerine koyduğunu ve tüketici haklarını ihlal ettiğini savundu.
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Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, benzer durumlar yaşayan birçok müşteri tarafından yorumlanarak tartışma yarattı.
İşte o anlar👇📹
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