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Zincir Marketin Plastik Poşetleri Kaldırıp 2 Liradan Kese Kağıdı Satmaya Başlaması Vatandaşı İsyan Ettirdi

Zincir Marketin Plastik Poşetleri Kaldırıp 2 Liradan Kese Kağıdı Satmaya Başlaması Vatandaşı İsyan Ettirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 14:24

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Ankara Etimesgut’taki bir zincir marketin 25 kuruşluk plastik poşetleri kaldırarak müşterilere 2 liradan kese kağıdı satmaya başlaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Marketin Ahi Mesut Mahallesi’ndeki şubesinde yaşanan olayda, alışveriş yapan bir müşteri, poşet almak isteyince plastik poşetlerin stoklarda bulunmadığı ve marketin artık bu ürünü temin etmediği cevabını aldı. Duruma tepki gösteren vatandaş, market çalışanlarıyla yaşadığı tartışmayı videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: https://www.anadolugazete.com.tr/anka...
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Videoda müşteri, marketin bu kararla kendisini "kanun koyucu" yerine koyduğunu ve tüketici haklarını ihlal ettiğini savundu.

Videoda müşteri, marketin bu kararla kendisini "kanun koyucu" yerine koyduğunu ve tüketici haklarını ihlal ettiğini savundu.

Market çalışanları ise yeni politikanın mağaza yönetiminin kararı olduğunu ve yalnızca kese kağıdı temin edildiğini belirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, benzer durumlar yaşayan birçok müşteri tarafından yorumlanarak tartışma yarattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, benzer durumlar yaşayan birçok müşteri tarafından yorumlanarak tartışma yarattı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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