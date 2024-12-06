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Sevgilisine "Küçük Bir Jest" Yapmak İsteyen Bir Kadın, Bedelli Askerlik Ücreti İçin Kredi Çekti

Sevgilisine "Küçük Bir Jest" Yapmak İsteyen Bir Kadın, Bedelli Askerlik Ücreti İçin Kredi Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 16:07

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2024 yılında bedelli askerlik ücreti 217.871,04 TL olarak belirlenince, bu yüksek ücret, özellikle gençleri ekonomik olarak zorluyor. Bedelli askerlik için gereken parayı bulmak giderek daha güçleşirken, sevgililerine destek olmak isteyen bazı gençler ilginç yollara başvuruyor. Bunlardan biri de, sevgilisi için bedelli askerlik ücreti ödeyebilmek adına kredi çeken bir genç kız oldu.

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Sevgilisinin buluşmalarda her zaman hesabı ödediğini ve onu metroya kadar arabasıyla bıraktığını belirten genç kız, ona jest yapma amacıyla kredi çekerek sevgilisinin bedelli askerlik ücretini ödemek istedi.

Sevgilisinin buluşmalarda her zaman hesabı ödediğini ve onu metroya kadar arabasıyla bıraktığını belirten genç kız, ona jest yapma amacıyla kredi çekerek sevgilisinin bedelli askerlik ücretini ödemek istedi.

Sosyal medya kullanıcılarına "Böyle sevgililer kaldı mı?"dedirten genç kız viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarına "Böyle sevgililer kaldı mı?"dedirten genç kız viral oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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