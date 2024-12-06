Sevgilisine "Küçük Bir Jest" Yapmak İsteyen Bir Kadın, Bedelli Askerlik Ücreti İçin Kredi Çekti

2024 yılında bedelli askerlik ücreti 217.871,04 TL olarak belirlenince, bu yüksek ücret, özellikle gençleri ekonomik olarak zorluyor. Bedelli askerlik için gereken parayı bulmak giderek daha güçleşirken, sevgililerine destek olmak isteyen bazı gençler ilginç yollara başvuruyor. Bunlardan biri de, sevgilisi için bedelli askerlik ücreti ödeyebilmek adına kredi çeken bir genç kız oldu.