Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Lider' Çıkışı! "Dünyada İki Lider Kaldık Bir Ben, Bir Putin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası gençlerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD seçimleri ve Suriye'de yaşananları yorumlarken, 'Dünyada şu anda liderler arasında iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Diğerlerinin hepsi elemine oldu.' dedi.