Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Lider' Çıkışı! "Dünyada İki Lider Kaldık Bir Ben, Bir Putin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası gençlerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD seçimleri ve Suriye'de yaşananları yorumlarken, 'Dünyada şu anda liderler arasında iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Diğerlerinin hepsi elemine oldu.' dedi.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı.
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Gençlerin sorusu üzerine dünya siyaseti hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan diyalog mesajları vererek, "Dünyada şu anda liderler arasında iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Diğerlerinin hepsi elemine oldu." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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