Öğretim Üyesinden Bir Garip 'İsrail' Protestosu! Netanyahu'yu 4 Raundda Nakavt Etti

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Kemal Sağlam, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Rize meydanında Netanyahu fotoğrafları yapıştırılmış boks torbasını yumrukladı. 'Kahrolsun İsrail' sloganları eşliğinde Netanyahu görünümlü kum torbasını dakikalarca yumruklayan Sağlam, 4. raundun sonunda arkadaşının yardımıyla kum torbasını devirdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rize meydanına şerit çekilerek oluşturulan boks ringinde üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafı bulunan boks torbasını yumruklayan öğretim üyesinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dakikalarca Netanyahu görünümlü torbayı yumruklayan Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kemal Sağlam, "Anneleri, bebekleri öldürdü. Bunun yüzünden vicdan merhamet öldü." dedi.
Boks torbasını yere yatırmayı başaran Sağlam, kenarda bulunan arkadaşının da yardımıyla Netanyahu'yu 4 raundda nakavt etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın