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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin Komik Anları Bir X Kullanıcısının Videosuyla Viral Oldu!

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin Komik Anları Bir X Kullanıcısının Videosuyla Viral Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 21:01

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Dün gece düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, birbirinden renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. 'En İyiler'in ödüllendirildiği bu tören, duygusal anların yanı sıra eğlenceli olaylarla da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Her sene olduğu gibi, bu yıl da törenin komik anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter kullanıcısı @spelltheteax, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ni mizahi bir dille özetleyerek, geceye damga vuran komik anları bir araya getirdi.

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Bülent Ersoy’un marul yaprağını andıran elbisesinden Mert Yazıcıoğlu’nun mekana girmeden önce başına gelen ilginç olaya kadar gülümseten anların tümü bir videoda toplandı.

Bülent Ersoy’un marul yaprağını andıran elbisesinden Mert Yazıcıoğlu’nun mekana girmeden önce başına gelen ilginç olaya kadar gülümseten anların tümü bir videoda toplandı.

Videoyu paylaşan @spelltheteax, arkaya koyduğu müzikle birlikte, videodaki eğlenceli anlar daha da pekiştirerek binlerce beğeni topladı.

Videoyu paylaşan @spelltheteax, arkaya koyduğu müzikle birlikte, videodaki eğlenceli anlar daha da pekiştirerek binlerce beğeni topladı.

Peki sizce törenin en komik anı hangisiydi? 😂

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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