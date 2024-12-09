Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin Komik Anları Bir X Kullanıcısının Videosuyla Viral Oldu!

Dün gece düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, birbirinden renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. 'En İyiler'in ödüllendirildiği bu tören, duygusal anların yanı sıra eğlenceli olaylarla da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Her sene olduğu gibi, bu yıl da törenin komik anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter kullanıcısı @spelltheteax, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ni mizahi bir dille özetleyerek, geceye damga vuran komik anları bir araya getirdi.