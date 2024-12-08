Cem Davran’ın Pantene Altın Kelebek Törenindeki Alkış Toplayan Konuşması: "Beni Annem Böyle Yetiştirmedi"

Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunduğu 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin en ünlü sanatçılarının katılımıyla renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Her yıl büyük beğeni toplayan sahne gösterilerinin yanı sıra, bu yıl da çok özel şovlar hazırlandı. Cem Davran’ın yaptığı duygusal konuşma ise geceye damgasını vuran anlardan biri oldu. Davran’ın cesur ve içten konuşması, törene katılanlardan büyük beğeni topladı.