Cem Davran’ın Pantene Altın Kelebek Törenindeki Alkış Toplayan Konuşması: "Beni Annem Böyle Yetiştirmedi"

Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunduğu 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin en ünlü sanatçılarının katılımıyla renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Her yıl büyük beğeni toplayan sahne gösterilerinin yanı sıra, bu yıl da çok özel şovlar hazırlandı. Cem Davran’ın yaptığı duygusal konuşma ise geceye damgasını vuran anlardan biri oldu. Davran’ın cesur ve içten konuşması, törene katılanlardan büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Davran, “Erkekliğimden utanıyorum bunları gördükçe. Bu topraklarda erkek olmaktan utanıyorum. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, genç kızlarımıza sahip çıkamıyoruz. Oysa beni annem böyle yetiştirmedi” ifadeleriyle büyük alkış aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadına ve çocuğa şiddetle ilgili sert mesajlar veren Davran, konuşmasını “Kızlarımıza, Narin'lerimize lütfen sahip çıkalım!” diyerek tamamladı.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın