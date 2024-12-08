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Cem Davran’ın Pantene Altın Kelebek Törenindeki Alkış Toplayan Konuşması: "Beni Annem Böyle Yetiştirmedi"

Cem Davran’ın Pantene Altın Kelebek Törenindeki Alkış Toplayan Konuşması: "Beni Annem Böyle Yetiştirmedi"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 00:12

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Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunduğu 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin en ünlü sanatçılarının katılımıyla renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Her yıl büyük beğeni toplayan sahne gösterilerinin yanı sıra, bu yıl da çok özel şovlar hazırlandı. Cem Davran’ın yaptığı duygusal konuşma ise geceye damgasını vuran anlardan biri oldu. Davran’ın cesur ve içten konuşması, törene katılanlardan büyük beğeni topladı.

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Cem Davran, “Erkekliğimden utanıyorum bunları gördükçe. Bu topraklarda erkek olmaktan utanıyorum. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, genç kızlarımıza sahip çıkamıyoruz. Oysa beni annem böyle yetiştirmedi” ifadeleriyle büyük alkış aldı.

Cem Davran, “Erkekliğimden utanıyorum bunları gördükçe. Bu topraklarda erkek olmaktan utanıyorum. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, genç kızlarımıza sahip çıkamıyoruz. Oysa beni annem böyle yetiştirmedi” ifadeleriyle büyük alkış aldı.

Kadına ve çocuğa şiddetle ilgili sert mesajlar veren Davran, konuşmasını “Kızlarımıza, Narin'lerimize lütfen sahip çıkalım!” diyerek tamamladı.

Kadına ve çocuğa şiddetle ilgili sert mesajlar veren Davran, konuşmasını “Kızlarımıza, Narin'lerimize lütfen sahip çıkalım!” diyerek tamamladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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