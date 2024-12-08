Pantene Altın Kelebek İçin Aynı Tasarımcıya Elbise Diktiren Özge Borak ve Sunucu Hem Rezil Oldu Hem Gerildi!
Pantene Altın Kelebek İçin Aynı Tasarımcıya Elbise Diktiren Özge Borak ve Sunucu Hem Rezil Oldu Hem Gerildi!
Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde birçok detay geceye damga vurdu. Her sene yoğun ilgi ve heyecanla izlenen ödül gecesinde bu seneyi de piştisiz pas geçmedik! Oyuncu Özge Borak, kırmızı halıya röportaj vermek üzere geldiğinde sunucunun da birebir benzeyen bir elbise giydiğini görünce küçük çaplı bir şok geçirdi. Aynı gece için aynı tasarımcıya elbise diktirdiklerini fark eden ikilinin arasında tuhaf bir gerilim yaşandı. Yükselen gerilimi gören sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı!
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Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz saatlerde başladı ve tam gaz devam ediyor!
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Gecenin daha çok detayını konuşacağız gibi duruyor, o ayrı! Fakat şimdi gündemimize Özge Borak'ın büyük Altın Kelebek bahtsızlığını taşımak istiyoruz müsaadenizle!
Pantene Altın Kelebek gecesine şık şıkıdım hazırlanıp özenip giden Özge Borak, tam da röportaj vereceği sırada karşısındaki manzarayla bir küçük şok geçirdi. Aynı gece için aynı tasarımcıya elbise diktiren ikili hem rezil oldu hem de aralarında yükselen gerilimi çaktırmamaya çalışsa da başarılı olamadı!
Buyurun, olayı görenler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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