Üniversite Yıllığı İfşa Oldu: Kimseciklerin Yazmadığı Boğaziçi Mezunu Fahriye Evcen Dillere Fena Düştü!
Üniversite Yıllığı İfşa Oldu: Kimseciklerin Yazmadığı Boğaziçi Mezunu Fahriye Evcen Dillere Fena Düştü!
Alparslan'daki rolü dışında çok uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Fahriye Evcen, son zamanlarda sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor. Burak Özçivit'le şahane bir evlilik sürdüren ve oğulları Karan ve Kerem'i büyüten Evcen, en son evinin dekorasyonuyla sosyal medya radarına düşmüş, goygoyculardan da nasibini bir güzel almıştı hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde Boğaziçi Üniversitesi mezunu Fahriye Evcen'in yıllığı ifşa oldu! Evcen'e yazan tek bir kişinin bile olmaması dillere yeniden düşmesiyle sonuçlandı...
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Çalıkuşu setinde tanışıp aşık olan, 2017'de de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yalnızca oyunculuklarıyla değil, aile hayatlarının her bir detayıyla sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.
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Oğulları Karan ve Kerem'i büyütmek için bir süredir kariyer arasında olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde evinin salonundan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti hatırlarsanız.
Geçtiğimiz dakikalarda bir Fahriye Evcen detayı daha patladı! Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Evcen'in üniversite yıllığı ifşa oldu.
Bir kişinin bile kendisine yazmadığı görülünce de bir haftada ikinci kez olmak üzere yeniden goygoya kurban gitti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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