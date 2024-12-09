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Zeynep Sever Demirel’in Yenge FC Programında Yaptığı Espri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Zeynep Sever Demirel’in Yenge FC Programında Yaptığı Espri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 23:53

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Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, YouTube’daki Yenge FC programında futbolcu eşlerinin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Programın son bölümü, Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan’ın eşi Aylin Ayhan’ı ağırladı.  Ancak bu bölümde yaşanan bir diyalog sosyal medyayı ikiye böldü.

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Demirel, her programında olduğu gibi futbolcu eşleri arasındaki bağları sordu ve Aylin Ayhan’dan Galatasaray’daki aile ortamını yorumlamasını istedi.

Demirel, her programında olduğu gibi futbolcu eşleri arasındaki bağları sordu ve Aylin Ayhan’dan Galatasaray’daki aile ortamını yorumlamasını istedi.

Aylin Ayhan, “Galatasaray’ın aile yapısı bambaşka... Aile her zaman ön planda. Bize bu çok büyük bir şey katıyor.” dedi.

Aylin Ayhan, “Galatasaray’ın aile yapısı bambaşka... Aile her zaman ön planda. Bize bu çok büyük bir şey katıyor.” dedi.

Bu sözlere esprili bir şekilde yanıt veren Zeynep Demirel, “Yok, o Fenerbahçe’de de var,” diyerek güldü ve ardından, “Takım içindeki arkadaşlık, aileler arasında olan arkadaşlık; gerçekten başarı getiriyor,” diyerek sözlerine devam etti.

Bu sözlere esprili bir şekilde yanıt veren Zeynep Demirel, “Yok, o Fenerbahçe’de de var,” diyerek güldü ve ardından, “Takım içindeki arkadaşlık, aileler arasında olan arkadaşlık; gerçekten başarı getiriyor,” diyerek sözlerine devam etti.

Demirel’in bu esprili yaklaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Demirel’in şakasını gereksiz ve kıskançlık olarak yorumlarken, diğerleri bunu samimi ve eğlenceli bir diyalog olarak değerlendirdi.

İşte o anlar👇📹

Sosyal medya kullanıcıları neler söylemiş birlikte bakalım👇

Sosyal medya kullanıcıları neler söylemiş birlikte bakalım👇
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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