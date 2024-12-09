Kötü Performansının Sebebi Belli Oldu: Real Madrid'in Yıldızı Mbappe Kara Sevdaya Tutulmuş

Futbolcuların saha dışındaki hayatlarının, sahadaki performanslarını ne kadar etkileyebileceği sık sık gündeme geliyor. Özellikle genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan oyuncuların, duygusal iniş çıkışlar yaşaması da kaçınılmaz. Mbappe’nin açıklaması da bu durumun bir örneği.