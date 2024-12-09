Kötü Performansının Sebebi Belli Oldu: Real Madrid'in Yıldızı Mbappe Kara Sevdaya Tutulmuş
Kötü Performansının Sebebi Belli Oldu: Real Madrid'in Yıldızı Mbappe Kara Sevdaya Tutulmuş
Futbolcuların saha dışındaki hayatlarının, sahadaki performanslarını ne kadar etkileyebileceği sık sık gündeme geliyor. Özellikle genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan oyuncuların, duygusal iniş çıkışlar yaşaması da kaçınılmaz. Mbappe’nin açıklaması da bu durumun bir örneği.
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, son dönemdeki performans düşüklüğüyle futbol dünyasında dikkat çekmişti.
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İsveç'te adı bir tecavüz skandalına karıştığı iddiaları sonrası aylarca sessiz kalan Mbappe, nihayet Fransız Clique TV kanalına verdiği röportajla sessizliğini bozdu.
Ancak yıldız oyuncunun performansını etkileyen olayın bambaşka bir neden olduğu ortaya çıktı: Kalp kırıklığı.
Genelde özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Mbappe, "Bir zamanlar aşık olduğum biri vardı, artık değilim ama yeniden aşık olmayı dilerim," sözleriyle, yaşadığı aşk acısını ve bunun kendisini nasıl etkilediğini samimi bir şekilde paylaştı.
Tabii bu kararı tam olarak ne zaman olarak aldı bilinmez ama ligdeki son Girona deplasmanında iyi bir performans ortaya koydu. Gol de atarak eski formuna geri dönüşün sinyallerini verdi.
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Tecavüz suçlamasına dair ise "Bu konuda hiçbir belge almadım, hiçbir celp gelmedi. Hakkımda çok fazla dedikodu var ama benim tek amacım işime odaklanmak ve olayın nasıl sonuçlanacağını görmek. Eğer adalet beni çağırırsa, gider ve ifade veririm." dedi.
Ne olmuştu? 25 yaşındaki yıldız, sakatlığı sebebiyle milli takıma katılamamış, 10 Ekim'de Stockholm'e tatile gitmişti. Burada adı tecavüz skandalıyla anılmıştı.
İsveç medyası, savcılıktan fazla detay verilmediğini ancak Mbappe'nin arkadaşlarıyla bir gece kulübünde böyle bir olaya karıştığını iddia etmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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