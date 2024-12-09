Aracını Yanlış Yere Park Eden Berke Özer, Stat Çıkışında Polislerle Gerginlik Yaşadı: "Terörist miyiz Biz?"

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/berke-ozer-s...
Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki yükselişini sürdürdü. Maç boyunca gösterdiği etkili performansla galibiyetin önemli isimlerinden biri olan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, maç sonrasında dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. Son haftalarda sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren genç kaleci, stat çıkışında güvenlik görevlileriyle gergin bir tartışmaya girdi.
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Genç kaleci, Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirmişti. Ancak Samsunspor maçı sonrası stat çıkışında polislerle gerginlik yaşadı.
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Berke Özer, kendisini almak için stat önüne gelen aracın alana alınmamasına sinirlenerek, "Terörist miyiz biz, ne oluyor yani? Araba gelecek işte, bırak gelsin" dedi.
Polis memuru ise genç kaleciye, "Senin güvenliğin alsa ben alırım" diyerek karşılık verdi. Yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar👇📹
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