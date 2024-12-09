Aracını Yanlış Yere Park Eden Berke Özer, Stat Çıkışında Polislerle Gerginlik Yaşadı: "Terörist miyiz Biz?"

Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki yükselişini sürdürdü. Maç boyunca gösterdiği etkili performansla galibiyetin önemli isimlerinden biri olan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, maç sonrasında dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. Son haftalarda sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren genç kaleci, stat çıkışında güvenlik görevlileriyle gergin bir tartışmaya girdi.