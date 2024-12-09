Cenk Tosun Beşiktaş Tribünlerinin Kendisini Islıklamasına Sitem Etti!

Eski takımına karşı, hele ki ezeli rakibin formasıyla sahaya çıkmak, futbolun duygusal tarafını en derinden hissettiren anlardan biri. Taraftarlar için bir zamanlar kahraman olan bir oyuncunun, artık rakip takım adına mücadele etmesi, duygusal kopuşun habercisi. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan Cenk Tosun da bu durumu yaşayanlardan. Tosun, derbide çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Beşiktaş taraftarına seslendi.