Cenk Tosun Beşiktaş Tribünlerinin Kendisini Islıklamasına Sitem Etti!
Cenk Tosun Beşiktaş Tribünlerinin Kendisini Islıklamasına Sitem Etti!
Eski takımına karşı, hele ki ezeli rakibin formasıyla sahaya çıkmak, futbolun duygusal tarafını en derinden hissettiren anlardan biri. Taraftarlar için bir zamanlar kahraman olan bir oyuncunun, artık rakip takım adına mücadele etmesi, duygusal kopuşun habercisi. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan Cenk Tosun da bu durumu yaşayanlardan. Tosun, derbide çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Beşiktaş taraftarına seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup etmiş, maçın akılda kalan anlarından biri siyah-beyazlı taraftarların Cenk Tosun'a tepki olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan 33 yaşındaki golcü, sahaya adım atmasıyla ıslıkların ve "pembe tezkere" tezahüratının hedefi olmuştu.
Mücadelenin ardından yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, yaşananlara dair "Değersiz hissettiğin yerde dünyaları verseler kalmazsın." diyerek siyah-beyazlı seyircilerin gereksiz bir eleştiride bulunduğunu ifade etmişti.
Tosun, söylenenlere cevap verdi. A Spor'a açıklamalarda bulunan Kartal Yiğit, milli oyuncunun böyle bir durumla karşılaşmayı beklemediğini aktardı. 👇
"Üzüldüm, böyle bir tepki beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Bu kulüp ile hiçbir zaman para konuşmadım yeri geldi tek ayakla sakat sakat oynadım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun, taraftara hiçbir kırgınlığım yok. İlerde Beşiktaşlılar beni anlayacak. Anladıkları zaman bana tepki gösterenler de belki pişman olur."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın