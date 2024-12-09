Portekiz Basınından Yeni Bir Kerem Aktürkoğlu Övgüsü: "Türk Büyüsü"
Portekiz Basınından Yeni Bir Kerem Aktürkoğlu Övgüsü: "Türk Büyüsü"
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harikalar yaratmaya devam ediyor. Sezon başlangıcında Portekiz ekibine katılan yıldız oyuncu ilk günden beri kurduğu bağla takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Tribünlerde de 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kerem, her hafta performansıyla 'büyülemeye' devam ediyor. Vitoria Guimaraes'i 1-0 yendikleri maçta tek gol yine Kerem'den geldi. Haliyle Portekiz basını da Kerem'e övgülerine kaldığı yerden devam etti.
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile her hafta taraftarını büyülemeyi sürdürüyor. Milli yıldız gol ya da asist katkılarına her hafta bir yenisini ekliyor.
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Kerem, Benfica'nın Vitoria Guimaraes'i 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atarak yine gecenin yıldızı olmayı başardı.
Kerem'in tek gollük resitali sonrası Portekiz basınından Record yine milli yıldıza övgüler dizdi.
Record, maça geniş yer verirken "Zaferler Türk büyüsünden doğar: Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın açılış golünü attı." diye yazdı.
Record gazetesi Kerem'in attığı gollere de ayrı bir parantez açarak Benfica için bu gollerin önemini hatırlattı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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