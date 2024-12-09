Portekiz Basınından Yeni Bir Kerem Aktürkoğlu Övgüsü: "Türk Büyüsü"

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harikalar yaratmaya devam ediyor. Sezon başlangıcında Portekiz ekibine katılan yıldız oyuncu ilk günden beri kurduğu bağla takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Tribünlerde de 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kerem, her hafta performansıyla 'büyülemeye' devam ediyor. Vitoria Guimaraes'i 1-0 yendikleri maçta tek gol yine Kerem'den geldi. Haliyle Portekiz basını da Kerem'e övgülerine kaldığı yerden devam etti.