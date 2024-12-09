Beşiktaş'ta Galibiyet Sonrası Yemek Menüsü Değişiyor, Masadaki İsim Değişmiyor: Necip Uysal'ın Geleneği
Beşiktaş'ta Galibiyet Sonrası Yemek Menüsü Değişiyor, Masadaki İsim Değişmiyor: Necip Uysal'ın Geleneği
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının zafer sarhoşluğu devam ederken ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Kaptan Necip Uysal sakat olmasına rağmen takımı ne deplasmanda ne iç sahada yalnız bırakmıyor. Son olarak Fenerbahçe maçında da kaptan takımını yalnız bırakmadı. Maçtan sonra da tesislerde yemekte kaptanlar ve genç oyuncularla bir araya gelen Necip Uysal geçmişi hatırlattı. Masadaki samimi ortamın ise fotoğraftan bile yansıdığı belli oluyordu.
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Beşiktaş, 1 Aralık 2012 tarihinde Orduspor'u 2-1 yenerken FEDA sezonundaki Samet Aybaba'nın maç sonu açıklamaları dikkat çekmişti.
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Teknik direktör Samet Aybaba, "Ordu'ya döneceğiz takımla beraber. Oyuncularımızın çoğu tesislerde kalmayı düşünüyor. Onlarla birlikte tesislerde menemen yapıp yiyeceğiz. Artık takımdaki arkadaşlık olgusu üst seviyede" demişti.
Daha sonra o meşhur fotoğraf basınla paylaşıldı ve o günden bugüne Beşiktaş'ın menemen muhabbeti devam etti.
Fenerbahçe maçının ardından da basınla yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Takım olarak bir masanın etrafında yenen yemeğin samimiyeti dikkat çekerken kaptan Necip Uysal da dikkat çekenler arasındaydı.
2012'de genç bir futbolcu olarak menemen masasının başında İbrahim Toraman'la menemen yiyen Necip Uysal 12 yıl sonra kaptan olarak yine fotoğraftaydı.
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Değişen menüde menemen yerine kelle paça vardı ama masanın başındaki isim aynıydı. Necip Uysal'ın 12 sene sonraki fotoğraf hem geleneği hem Necip Uysal'ın profesyonelliğini bir kez daha hatırlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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