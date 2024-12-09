Beşiktaş'ta Galibiyet Sonrası Yemek Menüsü Değişiyor, Masadaki İsim Değişmiyor: Necip Uysal'ın Geleneği

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının zafer sarhoşluğu devam ederken ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Kaptan Necip Uysal sakat olmasına rağmen takımı ne deplasmanda ne iç sahada yalnız bırakmıyor. Son olarak Fenerbahçe maçında da kaptan takımını yalnız bırakmadı. Maçtan sonra da tesislerde yemekte kaptanlar ve genç oyuncularla bir araya gelen Necip Uysal geçmişi hatırlattı. Masadaki samimi ortamın ise fotoğraftan bile yansıdığı belli oluyordu.