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Fenerbahçe Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Derken Metin Öztürk'ü Topa Tuttu!

Fenerbahçe Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Derken Metin Öztürk'ü Topa Tuttu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.12.2024 - 18:38

Fenerbahçe, Galatasaraylı Barış Alper'in Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığa yönelik açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, Rey Manaj'ın oyundan atılması gerektiğini belirtirken sarı-kırmızılılarda İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇

Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇

'Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz. 

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.  

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor; 

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz.'

Metin Öztürk ne demişti?

Metin Öztürk ne demişti?

'Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerişnden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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