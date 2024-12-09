Fenerbahçe Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Derken Metin Öztürk'ü Topa Tuttu!
Fenerbahçe Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Derken Metin Öztürk'ü Topa Tuttu!
Fenerbahçe, Galatasaraylı Barış Alper'in Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığa yönelik açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, Rey Manaj'ın oyundan atılması gerektiğini belirtirken sarı-kırmızılılarda İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇
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Metin Öztürk ne demişti?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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