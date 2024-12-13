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Kamelyadaki Çizim Belediye Başkanını Etkiledi: Sosyal Medyadan İş Çağrısı Yaptı!

Kamelyadaki Çizim Belediye Başkanını Etkiledi: Sosyal Medyadan İş Çağrısı Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 10:50

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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde ilginç bir olay, sosyal medyada yankı uyandırdı. Belediye Başkanı Serkan Cıva, belediyeye ait bir parkta piknik masasına çizilen dikkat çekici bir resmi görünce, bu yeteneğin sahibini bulmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, “Yarın gel belediyeye ressam olarak başla. Seni tebrik ediyorum” diyerek hem şaşırttı hem de takdir topladı. Çağrıya yanıt veren 18 yaşındaki Elif Başdemir, Başkan Cıva’yı makamında ziyaret etti.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/karabuk-haberl...
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Yaptığı çizimleri gören Başkan Cıva, genç ressamın yeteneğine hayran kaldı. İlçedeki park alanlarına zarar veren kişilere genellikle cezalar verildiğini belirten Cıva, Başdemir’e ise “ceza” olarak tüm masaları resimlerle süslemesi görevini verdi.

Yaptığı çizimleri gören Başkan Cıva, genç ressamın yeteneğine hayran kaldı. İlçedeki park alanlarına zarar veren kişilere genellikle cezalar verildiğini belirten Cıva, Başdemir’e ise “ceza” olarak tüm masaları resimlerle süslemesi görevini verdi.

Ayrıca, üniversiteye hazırlanan Başdemir’e bir hediye takdim ederek eğitim süresince burs desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Elif Başdemir ise yaşadığı mutluluğu, “Başkanın çağrısını görünce çok mutlu oldum. Daha önce de resim yapıyordum ama bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim. Şimdi ceza olarak tüm masaları çizeceğim, ama bu bana keyif veriyor” sözleriyle anlattı.

Elif Başdemir ise yaşadığı mutluluğu, “Başkanın çağrısını görünce çok mutlu oldum. Daha önce de resim yapıyordum ama bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim. Şimdi ceza olarak tüm masaları çizeceğim, ama bu bana keyif veriyor” sözleriyle anlattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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