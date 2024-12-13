Kamelyadaki Çizim Belediye Başkanını Etkiledi: Sosyal Medyadan İş Çağrısı Yaptı!

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde ilginç bir olay, sosyal medyada yankı uyandırdı. Belediye Başkanı Serkan Cıva, belediyeye ait bir parkta piknik masasına çizilen dikkat çekici bir resmi görünce, bu yeteneğin sahibini bulmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, “Yarın gel belediyeye ressam olarak başla. Seni tebrik ediyorum” diyerek hem şaşırttı hem de takdir topladı. Çağrıya yanıt veren 18 yaşındaki Elif Başdemir, Başkan Cıva’yı makamında ziyaret etti.