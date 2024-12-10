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Adana'da Gereksiz Korna Nedeniyle Ceza Kesilen Sürücü Polise Tepki Gösterdi: "Gerekli ki Çalıyoruz"

Adana'da Gereksiz Korna Nedeniyle Ceza Kesilen Sürücü Polise Tepki Gösterdi: "Gerekli ki Çalıyoruz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 13:10

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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarının gereksiz korna kullanmalarına karşı denetim yaptı. Denetim sırasında, bir dolmuş şoförü gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle ceza aldı. Seyhan ilçesindeki Seyhan Caddesi’nde meydana gelen olayda,  gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle ceza kesilen bir dolmuş şoförü çileden çıktı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/adana-haberler...
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Gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle ceza alan sürücü, polise büyük tepki gösterdi.

Gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle ceza alan sürücü, polise büyük tepki gösterdi.

“Bu korna insanı rahatsız etmez. Trafik tıkalı, her yer park olmuş. Gereksiz korna çalmıyorum, bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz. Ceza gereksiz. Her yer keşmekeş olmuş durumda siz gereksiz kornaya takmışsınız. Tek sorunumuz korna, bravo” diyerek duruma sert bir şekilde karşılık verdi.

“Bu korna insanı rahatsız etmez. Trafik tıkalı, her yer park olmuş. Gereksiz korna çalmıyorum, bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz. Ceza gereksiz. Her yer keşmekeş olmuş durumda siz gereksiz kornaya takmışsınız. Tek sorunumuz korna, bravo” diyerek duruma sert bir şekilde karşılık verdi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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