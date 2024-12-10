Adana'da Gereksiz Korna Nedeniyle Ceza Kesilen Sürücü Polise Tepki Gösterdi: "Gerekli ki Çalıyoruz"

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarının gereksiz korna kullanmalarına karşı denetim yaptı. Denetim sırasında, bir dolmuş şoförü gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle ceza aldı. Seyhan ilçesindeki Seyhan Caddesi’nde meydana gelen olayda, gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle ceza kesilen bir dolmuş şoförü çileden çıktı.