Alman Banka Devi Deutsche Bank: "2025, Türkiye İçin Dönüm Noktası Olacak"

Deutsche Bank'ın Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı için önemli bir döneme hazırlandığını belirtti. Wietoska'nın özellikle Merkez Bankası'nın para politikası ve asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik yorumları, ekonomiye dair öngörülerin yeniden şekillenmesine neden oldu.