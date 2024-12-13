Alman Banka Devi Deutsche Bank: "2025, Türkiye İçin Dönüm Noktası Olacak"
Alman Banka Devi Deutsche Bank: "2025, Türkiye İçin Dönüm Noktası Olacak"
Deutsche Bank'ın Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı için önemli bir döneme hazırlandığını belirtti. Wietoska'nın özellikle Merkez Bankası'nın para politikası ve asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik yorumları, ekonomiye dair öngörülerin yeniden şekillenmesine neden oldu.
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Christian Wietoska, TCMB'nin 2025 yılı boyunca toplamda 20 puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirebileceğini öngörüyor. CNBC-e’ye konuşan Wietoska, Aralık ayında 1,5 puanlık bir faiz indirimi beklediklerini ve Merkez Bankası'nın beklenti yönetiminin Türkiye ekonomisinin geleceği için kilit bir rol oynayacağını ifade etti.
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Türkiye'deki asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendiren Wietoska, "Yüzde 30’un üzerinde bir asgari ücret artışı, enflasyon görünümünü daha da zorlaştırabilir. Asgari ücretteki her yüzde 10'luk artış, enflasyonu yaklaşık yüzde 3-3,5 artırıyor" dedi.
Deutsche Bank’ın Türkiye’ye yönelik öngörüleri arasında Türk Lirası'nın güçlü performansını koruyacağı ve 2024'ün ilk yarısında büyümenin yavaşlayıp, ikinci yarıda toparlanacağı da yer alıyor.
Wietoska, "Türkiye'nin çok güzel bir hikayesi var ama belirsizlik çok. 2025 yılı Türkiye için bir dönüm noktası olacak" diyerek hem umut hem de temkinli bir yaklaşım sergiledi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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