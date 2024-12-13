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500 ve 1000 TL’lik Banknotlar Çıkacak mı? Merkez Bankası’ndan Yanıt Geldi

500 ve 1000 TL’lik Banknotlar Çıkacak mı? Merkez Bankası’ndan Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2024 - 16:19

Enflasyondaki önlenemez yükselişin ardından tedavüldeki en yüksek banknot olan 200 TL’nin ödemelerde yetersiz kalmasının ardından yeni banknot basılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu banknotların 500 ve 1000 TL olacağı ileri sürülmüş, hatta banknotlarda kimin görselinin olacağı da tartışılmaya başlandı. 

CNBC-e’nin özel haberine göre söz konusu iddialarla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinden yanıt geldi. 

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Tedavüldeki en yüksek banknot 200 TL. İlk 2009 yılında tedavüle giren 200 liranın yükselen enflasyon karşısında ödemelerde yetersizliği bir süredir konuşuluyordu.

Tedavüldeki en yüksek banknot 200 TL. İlk 2009 yılında tedavüle giren 200 liranın yükselen enflasyon karşısında ödemelerde yetersizliği bir süredir konuşuluyordu.

Merkez Bankası verileri de 200 liranın yeterli gelmediğini gözler önüne seren nitelikte.

Merkez Bankası verileri de 200 liranın yeterli gelmediğini gözler önüne seren nitelikte.

2009 yılından buna 200 liralık banknotların payı yüzde 403 arttı. 200 TL’nin payı yüzde 16’dan yüzde 80.4’e ulaştı.

Son günlerde yeni banknot tartışmaları artarken 500 ve 1000 TL’lik banknotlarda kimin görselinin bulunacağı bile konuşulmaya başlandı. CNBC-e’nin özel haberine göre yetkililerden söz konusu iddialarla ilgili açıklama geldi.

Son günlerde yeni banknot tartışmaları artarken 500 ve 1000 TL’lik banknotlarda kimin görselinin bulunacağı bile konuşulmaya başlandı. CNBC-e’nin özel haberine göre yetkililerden söz konusu iddialarla ilgili açıklama geldi.

Kaynak

500 ve 1000 TL’lik Banknotlar Çıkacak mı?

500 ve 1000 TL’lik Banknotlar Çıkacak mı?

Yeni banknot basılacağı konuşulurken yetkililerden söz konusu iddialara yalanlama geldi. CNBC-e’ye konuşan yetkililer 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılacağı iddialarını doğrulamadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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