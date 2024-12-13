500 ve 1000 TL’lik Banknotlar Çıkacak mı? Merkez Bankası’ndan Yanıt Geldi

Enflasyondaki önlenemez yükselişin ardından tedavüldeki en yüksek banknot olan 200 TL’nin ödemelerde yetersiz kalmasının ardından yeni banknot basılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu banknotların 500 ve 1000 TL olacağı ileri sürülmüş, hatta banknotlarda kimin görselinin olacağı da tartışılmaya başlandı.

CNBC-e’nin özel haberine göre söz konusu iddialarla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinden yanıt geldi.

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