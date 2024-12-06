Sahte Dolar Krizinde Son Durum: Bankalar 50 ve 100 Dolar Alımını Durdurdu

Geçen haftalarda ülke 2009 yılı öncesi basılmış 50 ve 100 dolarlık banknot skandalına şahit olmuştu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve bankalar bazı tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Sahte doların ATM’lerden ve para sayma makinelerinden geçmesi olayın boyutunu gözler önüne sermişti. Para sayma makineleri ve ATM’lerin yazılım güncellemeleri devam ediyor. Bankalar, yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar 50 ve 100 dolarlık banknot alımını durdurdu.

Kaynak: AA