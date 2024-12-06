Sahte Dolar Krizinde Son Durum: Bankalar 50 ve 100 Dolar Alımını Durdurdu
Sahte Dolar Krizinde Son Durum: Bankalar 50 ve 100 Dolar Alımını Durdurdu
Geçen haftalarda ülke 2009 yılı öncesi basılmış 50 ve 100 dolarlık banknot skandalına şahit olmuştu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve bankalar bazı tedbirler uygulamaya başlamıştı.
Sahte doların ATM’lerden ve para sayma makinelerinden geçmesi olayın boyutunu gözler önüne sermişti. Para sayma makineleri ve ATM’lerin yazılım güncellemeleri devam ediyor. Bankalar, yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar 50 ve 100 dolarlık banknot alımını durdurdu.
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Sahte dolar krizinin ardından ATM ve para sayma makinelerindeki güncellemeler devam ediyor. Güncellemelerin ne zaman biteceği bilinmiyor ancak bitene kadar bankalar tedbirlerini uygulamaya devam edecek.
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Bankalar sahte dolarla mücadele için adımlar attı. Bazı bankalar 2009 yılı öncesi basılan 50 ve 100 dolarlık banknot alımını durdurdu. Sadece yeni basılmış 100 doları kabul etmeye başladılar.
Bazı bankalar ise yüksek tutarda döviz nakit kabul etmezken bazıları basım yılına bakmaksızın 50 dolar banknot kabul etmiyor.
Öte yandan sektör yetkilileri vatandaşların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığının altını çiziyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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