İslam Memiş Sahte Dolar Krizinde Abartılanları ve Fırsatları Madde Madde Sıraladı

Bu sahte dolarların para sayma makineleri ve ATM tarafından bile ayırt edilmediği belirtildi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Merkez Bankası çalışmaların devam ettiğini belirtirken Türkiye Bankalar Birliği (TBB), para sayma ve ATM’lerin kontrol edildiğini, güncellenmelerinin yapıldığını ifade etti.