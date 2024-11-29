İslam Memiş Sahte Dolar Krizinde Abartılanları ve Fırsatları Madde Madde Sıraladı
İslam Memiş Sahte Dolar Krizinde Abartılanları ve Fırsatları Madde Madde Sıraladı
Türkiye’de sahte dolar krizi patlak verdi. Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirtildi. Piyasada yaklaşık 600 milyon sahte dolar olduğu iddia edildi. Döviz büroları ve bankalar belli kriterler getirerek dolar alım satımını durdurdu.
Konuyla ilgili soruşturma sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, olaya farklı bir bakış açısı sundu.
Memiş, tv100’de yayımlanan köşe yazısında sahte dolar kriziyle ilgili abartılanları ve yaşanılan olayla birlikte ele geçirilen fırsatları madde madde sıraladı.
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Son günlerin bir numaralı konusu piyasadaki sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar oldu. Güneydoğu sınırından yaklaşık 600 milyon sahte dolar sokulduğu ve piyasaya sürüldüğü iddia edildi.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, olaya farklı bakış açısı getirdi. tv100'de yayımlanan köşe yazısında söz konusu olayla ilgili abartılanları ve fırsatları sıralayan Memiş, yapılması gerekenleri anlattı.
Memiş'e göre sahte dolar kriziyle ilgili abartılanlar şöyle👇🏻
Yazıda "fırsatlar" olarak ise şu maddeler yer aldı👇🏻
İslam Memiş, vatandaşın panik yapmamasını gerektiğini belirterek "Kalpazan ve dolandırıcılara karşı ağır yasal düzenlemeler gelmedikçe bu sorun hep devam eder." dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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