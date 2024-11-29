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İslam Memiş Sahte Dolar Krizinde Abartılanları ve Fırsatları Madde Madde Sıraladı

İslam Memiş Sahte Dolar Krizinde Abartılanları ve Fırsatları Madde Madde Sıraladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 19:36

Türkiye’de sahte dolar krizi patlak verdi. Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirtildi. Piyasada yaklaşık 600 milyon sahte dolar olduğu iddia edildi. Döviz büroları ve bankalar belli kriterler getirerek dolar alım satımını durdurdu. 

Konuyla ilgili soruşturma sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, olaya farklı bir bakış açısı sundu. 

Memiş, tv100’de yayımlanan köşe yazısında sahte dolar kriziyle ilgili abartılanları ve yaşanılan olayla birlikte ele geçirilen fırsatları madde madde sıraladı. 

Kaynak

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Son günlerin bir numaralı konusu piyasadaki sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar oldu. Güneydoğu sınırından yaklaşık 600 milyon sahte dolar sokulduğu ve piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Son günlerin bir numaralı konusu piyasadaki sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar oldu. Güneydoğu sınırından yaklaşık 600 milyon sahte dolar sokulduğu ve piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Bu sahte dolarların para sayma makineleri ve ATM tarafından bile ayırt edilmediği belirtildi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

Merkez Bankası çalışmaların devam ettiğini belirtirken Türkiye Bankalar Birliği (TBB), para sayma ve ATM’lerin kontrol edildiğini, güncellenmelerinin yapıldığını ifade etti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, olaya farklı bakış açısı getirdi. tv100'de yayımlanan köşe yazısında söz konusu olayla ilgili abartılanları ve fırsatları sıralayan Memiş, yapılması gerekenleri anlattı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, olaya farklı bakış açısı getirdi. tv100'de yayımlanan köşe yazısında söz konusu olayla ilgili abartılanları ve fırsatları sıralayan Memiş, yapılması gerekenleri anlattı.

Kaynak

Memiş'e göre sahte dolar kriziyle ilgili abartılanlar şöyle👇🏻

Memiş'e göre sahte dolar kriziyle ilgili abartılanlar şöyle👇🏻

  • 600 milyon dolar denilen sahte miktar abartı ve mümkün değil.

  • Piyasada dolaşan tüm eski basım 100 dolar ve yeni basım 50 dolarların hepsine sahte muamelesi yapılması yanlış.

  • Banka ve döviz bürolarının alımı tamamen durdurması abartı ve yanlış.

Yazıda "fırsatlar" olarak ise şu maddeler yer aldı👇🏻

Yazıda "fırsatlar" olarak ise şu maddeler yer aldı👇🏻

  • Para sayma makinelerine yazılım güncellenme yapılacak olması

  • Kalpazan ve dolandırıcılara karşı yeni yasal düzenlemeler yapılması.

İslam Memiş, vatandaşın panik yapmamasını gerektiğini belirterek "Kalpazan ve dolandırıcılara karşı ağır yasal düzenlemeler gelmedikçe bu sorun hep devam eder." dedi.

İslam Memiş, vatandaşın panik yapmamasını gerektiğini belirterek "Kalpazan ve dolandırıcılara karşı ağır yasal düzenlemeler gelmedikçe bu sorun hep devam eder." dedi.

Öte yandan olayın iki hafta içinde çözüleceğini ifade eden Memiş, banka çalışanlarının eğitilmesi gerektiğini dile getirdi. Memiş, “Makineden geçerse sağlam, makineden geçmezse sahte makine ne derse onu yapan, bugün haliyle dolarsan korkar. Eğitim önemli.” sözlerine yer verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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