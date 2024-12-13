43 İşçinin Can Verdiği Amasra Maden Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu

Türkiye'nin yüreğini dağlayan Amasra maden faciasının ardından, dava süreci giderek daha çarpıcı hale geliyor. Facia sonrası tutuklanan sanıklar hakkında açıklanan cezalar, herkesin dikkatini mahkeme salonuna çevirdi. 14 Ekim 2022'de 43 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciasında, savcılık 1123 yıla kadar hapis cezası talep etti. İşte dava sürecinde yaşananlar ve istenen cezaların detayları.