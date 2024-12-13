43 İşçinin Can Verdiği Amasra Maden Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu
43 İşçinin Can Verdiği Amasra Maden Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu
Türkiye'nin yüreğini dağlayan Amasra maden faciasının ardından, dava süreci giderek daha çarpıcı hale geliyor. Facia sonrası tutuklanan sanıklar hakkında açıklanan cezalar, herkesin dikkatini mahkeme salonuna çevirdi. 14 Ekim 2022'de 43 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciasında, savcılık 1123 yıla kadar hapis cezası talep etti. İşte dava sürecinde yaşananlar ve istenen cezaların detayları.
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14 Ekim 2022'de Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında yaşanan patlamada 43 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
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Facianın ardından Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu başta olmak üzere toplam 8 kişi tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, savcılık mütalaasını sundu. Savcılık, tutuklu sanıklar hakkında 43 kez "Olası kast ile öldürme" ve 4 kez "Olası kast ile yaralama" suçlarından toplamda 1123’er yıla kadar hapis cezası talep etti.
Davanın 10. duruşmasında, savcı tarafından hazırlanan 36 sayfalık mütalaa mahkemede okundu. Mütalaada, özellikle Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve diğer üst düzey yöneticilerin, patlamada büyük sorumluluk taşıdığı belirtildi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise 20 Ocak 2025'e ertelendi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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