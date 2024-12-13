Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Uyuşturucu Suçları İçin 106 Cezaevi Açılacağını Açıkladı

'Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli bir çalışmayı uzun süredir Yeşilay ile beraber gerçekleştirmeye devam ediyorduk. Bugün de imzaladığımız protokolle bundan sonra yapacağımız çalışmaları da bir disipline etmek ve daha kararlı bir mücadele noktasındaki çalışmamızı bugün imzalamış olduk. Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele çok önemli. Özellikle kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı geleceğimizi gençliğimizi tehdit eden önemli bir tehlike. O nedenle bu tehlikeyi bertaraf etmek için de topyekün bir çalışma gerekiyor. Sadece kamu kurumları değil sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ailelerle beraber bu mücadele gerçekleştirmemiz gerekiyor. Adalet Bakanlığı'na düşen boyutları var. Her Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar var. Özellikle uyuşturucu konusunda diğer bağımlılık türleri ile ilgili ayrı çalışmalar var. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu çerçevesi içerisinde 11 bakanlıktan biri de Adalet Bakanlığı'dır. Cezaevlerimizde her üç kişiden birisi maalesef uyuşturucu suçlarından. Uyuşturucu verilen ceza ülkemizde çok ağır. Son zamanlarda daha da arttırdı bu cezalar. 2 yıldan 40 yıla varan cezalar söz konusu. Denetimli serbestlik kapsamında olan yükümlüler var. Yine cezaevinde barındırılan kişilerin rehabilitasyon çalışmaları söz konusu. Burada önleyici tedbirler önemli. Önleyici tedbirlerle ilgili olarak ilgili bakanlıklarımız ve Yeşilay çok güzel çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Dünyada da çok büyük bir sorun bu. Hem önleyici tedbirler hem de caydırıcılığa yönelik birtakım çalışmaların yapılması lazım. Ceza adalet sistemi içerisinde caydırıcılığa yönelik cezaların artırılması ve infaz süreci içerisinde bu suçluların ceza infaz bittikten sonra cezaevinden tahliye olduğu zaman topluma karıştığında bir daha bu bağımlılığı gerçekleştirmemesi gerekiyor. Bu anlamda yapılabilecek çalışmaları uzun süredir hükümetimiz değerlendirildi.'