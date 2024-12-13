Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Uyuşturucu Suçları İçin 106 Cezaevi Açılacağını Açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Uyuşturucu Suçları İçin 106 Cezaevi Açılacağını Açıkladı
Uyuşturucu bağımlılığı, modern toplumların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri. Gerek bireysel hayatları mahvetmesi gerekse toplumun genel huzurunu tehdit etmesi, bu sorunu çözülmesi gereken bir kriz haline getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı yeni plan, bu sorunun hem caydırıcı hem de rehabilite edici bir yöntemle ele alınmasını hedefliyor.
Kaynak: Habertürk
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yeni bir protokol ile bağımlılıkla mücadelede ortak bir dönem başlattı. Bu protokole göre, Yeşilay tarafından sunulan rehabilitasyon programları ve eğitimler, Adalet Bakanlığı Akademisi'nde düzenlenecek.
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Protokol, cezaevlerinde bulunan bağımlı yükümlülere rehabilitasyon desteği sağlanmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar konusunda toplum bilincini artırmayı hedefliyor.
Bakan Tunç'un verdiği bilgilere göre, şu anda cezaevlerindeki her üç kişiden biri uyuşturucu suçlarından mahkum. Uyuşturucu suçlarına uygulanan cezaların 2 yıldan 40 yıla kadar çıkmasına rağmen, bağımlılıkla etkin bir mücadele için daha fazla rehabilitasyon merkezine ihtiyaç var.
Adana ve Bakırköy'deki pilot projelerde, sadece uyuşturucu suçluları için özel cezaevleri faaliyete geçirildi. Bu cezaevlerinde hem cezaların infazı hem de mahkumların rehabilitasyonu sağlanıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Her üç kişiden birisi uyuşturucu suçlusu" diyerek aşağıdaki açıklamalarda bulundu:
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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