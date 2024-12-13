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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Uyuşturucu Suçları İçin 106 Cezaevi Açılacağını Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Uyuşturucu Suçları İçin 106 Cezaevi Açılacağını Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 15:32

Uyuşturucu bağımlılığı, modern toplumların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri. Gerek bireysel hayatları mahvetmesi gerekse toplumun genel huzurunu tehdit etmesi, bu sorunu çözülmesi gereken bir kriz haline getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı yeni plan, bu sorunun hem caydırıcı hem de rehabilite edici bir yöntemle ele alınmasını hedefliyor.

Kaynak: Habertürk

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yeni bir protokol ile bağımlılıkla mücadelede ortak bir dönem başlattı. Bu protokole göre, Yeşilay tarafından sunulan rehabilitasyon programları ve eğitimler, Adalet Bakanlığı Akademisi'nde düzenlenecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yeni bir protokol ile bağımlılıkla mücadelede ortak bir dönem başlattı. Bu protokole göre, Yeşilay tarafından sunulan rehabilitasyon programları ve eğitimler, Adalet Bakanlığı Akademisi'nde düzenlenecek.

Protokol, cezaevlerinde bulunan bağımlı yükümlülere rehabilitasyon desteği sağlanmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar konusunda toplum bilincini artırmayı hedefliyor.

Protokol, cezaevlerinde bulunan bağımlı yükümlülere rehabilitasyon desteği sağlanmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar konusunda toplum bilincini artırmayı hedefliyor.

Bakan Tunç'un verdiği bilgilere göre, şu anda cezaevlerindeki her üç kişiden biri uyuşturucu suçlarından mahkum. Uyuşturucu suçlarına uygulanan cezaların 2 yıldan 40 yıla kadar çıkmasına rağmen, bağımlılıkla etkin bir mücadele için daha fazla rehabilitasyon merkezine ihtiyaç var.

Bakan Tunç'un verdiği bilgilere göre, şu anda cezaevlerindeki her üç kişiden biri uyuşturucu suçlarından mahkum. Uyuşturucu suçlarına uygulanan cezaların 2 yıldan 40 yıla kadar çıkmasına rağmen, bağımlılıkla etkin bir mücadele için daha fazla rehabilitasyon merkezine ihtiyaç var.

Adana ve Bakırköy'deki pilot projelerde, sadece uyuşturucu suçluları için özel cezaevleri faaliyete geçirildi. Bu cezaevlerinde hem cezaların infazı hem de mahkumların rehabilitasyonu sağlanıyor.

Adana ve Bakırköy'deki pilot projelerde, sadece uyuşturucu suçluları için özel cezaevleri faaliyete geçirildi. Bu cezaevlerinde hem cezaların infazı hem de mahkumların rehabilitasyonu sağlanıyor.

Gelecek beş yılda, bu modeli tüm ülkeye yayma hedefiyle 106 yeni cezaevi inşa edilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Her üç kişiden birisi uyuşturucu suçlusu" diyerek aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Her üç kişiden birisi uyuşturucu suçlusu" diyerek aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

'Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli bir çalışmayı uzun süredir Yeşilay ile beraber gerçekleştirmeye devam ediyorduk. Bugün de imzaladığımız protokolle bundan sonra yapacağımız çalışmaları da bir disipline etmek ve daha kararlı bir mücadele noktasındaki çalışmamızı bugün imzalamış olduk. Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele çok önemli. Özellikle kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı geleceğimizi gençliğimizi tehdit eden önemli bir tehlike. O nedenle bu tehlikeyi bertaraf etmek için de topyekün bir çalışma gerekiyor. Sadece kamu kurumları değil sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ailelerle beraber bu mücadele gerçekleştirmemiz gerekiyor. Adalet Bakanlığı'na düşen boyutları var. Her Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar var. Özellikle uyuşturucu konusunda diğer bağımlılık türleri ile ilgili ayrı çalışmalar var. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu çerçevesi içerisinde 11 bakanlıktan biri de Adalet Bakanlığı'dır. Cezaevlerimizde her üç kişiden birisi maalesef uyuşturucu suçlarından. Uyuşturucu verilen ceza ülkemizde çok ağır. Son zamanlarda daha da arttırdı bu cezalar. 2 yıldan 40 yıla varan cezalar söz konusu. Denetimli serbestlik kapsamında olan yükümlüler var. Yine cezaevinde barındırılan kişilerin rehabilitasyon çalışmaları söz konusu. Burada önleyici tedbirler önemli. Önleyici tedbirlerle ilgili olarak ilgili bakanlıklarımız ve Yeşilay çok güzel çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Dünyada da çok büyük bir sorun bu. Hem önleyici tedbirler hem de caydırıcılığa yönelik birtakım çalışmaların yapılması lazım. Ceza adalet sistemi içerisinde caydırıcılığa yönelik cezaların artırılması ve infaz süreci içerisinde bu suçluların ceza infaz bittikten sonra cezaevinden tahliye olduğu zaman topluma karıştığında bir daha bu bağımlılığı gerçekleştirmemesi gerekiyor. Bu anlamda yapılabilecek çalışmaları uzun süredir hükümetimiz değerlendirildi.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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