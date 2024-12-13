Rekabet Kurumu'ndan Google’a 2,6 Milyar TL Ceza Şoku!
Rekabet Kurumu'ndan Google’a 2,6 Milyar TL Ceza Şoku!
Rekabet Kurumu Google’a 2,6 milyar TL ceza verdi. Söz konusu ceza Google’ın çevrim içi reklamcılık ve YouTube platformu üzerinden haksız rekabet yaratma eylemleri nedeniyle verildi. Google üçüncü taraf DSP’lerin YouTube envanterine erişimini engellemekle suçlanıyordu. Kurul Google’ın hakim durumunu kötüye kullandığını belirledi.
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Rekabet Kurumu tarafından Google’a 2,6 milyar TL para cezası verildi. Ceza Google'ın çevrim içi reklamcılık ve YouTube platformu üzerinden rekabet ihlali yaptığı gerekçesiyle kesildi. Kurul Google’ın reklam teknolojileri pazarında haksız rekabet yarattığını ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını tespit etti.
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Rekabet Kurumu Google hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunda çevrim içi reklamcılık ve teknolojisi hizmetlerinde rekabetin ihlali nedeniyle tamı tamına 2.607.563.963,59-TL idari para cezası uyguladı.
Soruşturma kapsamında Google'ın, video paylaşım platformu YouTube’un envanterinin yalnızca kendi talep tarafı platformları (DSP) üzerinden satın alınmasına zorladığı ve üçüncü taraf DSP'lerle ölçüm ve doğrulama işlemlerini engellediği iddiaları incelendi.
Bu iddialara yönelik olarak Google üçüncü taraf DSP’lerin YouTube reklam envanterine erişimini garanti eden taahhütlerde bulundu. Ancak Rekabet Kurul, Google’ın hakim durumda olduğu yayıncı reklam sunucusu pazarında kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığını ve bunun rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğunu açıkladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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ulan youtube dese Türkiyede yayın yapmıyoruz diye isyan çıkar salaklar. siz daha neyin rekabetinden bahsediyorsunuz
dış borcumuzu kapatıyoruz varmi ceza yemek isteyenler 🤣
google yasak kapıda demekki google bu cezayı ödemeyeceğine göre olan yine kullanıcıya olacak.