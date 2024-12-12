Kendi İcatlarının Kurbanı Olan Mucitlerin Trajik Sonları
Kendi İcatlarının Kurbanı Olan Mucitlerin Trajik Sonları
İcatlar, insanlık tarihine yön veren en önemli kilometre taşlarından biri. Ancak bazı mucitler, kendi yarattıkları fikirlerin trajik sonuçlarına katlanmak zorunda kalmış. Peki listede kimler var? Bu cesur dahilerin, ilham veren ama bir o kadar da hüzünlü hikayelerine bir göz atalım. Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karel Soucek: Su Tankı Gösterisi ile Sonlanan Bir Macera
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Henry Smolinski: Uçan Araba Hayali Trajik Bir Sonla Bitti
3. Thomas Midgley Jr: Çevreyi ve Kendini Mahveden Bir Dahi
4. Sabin Arnold von Sochocky: Parlayan Boya ve Radyasyon
5. Franz Reichelt: Eyfel Kulesi’nden Atlayan Cesur Terzi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Henry Winstanley: Fırtınaya Direnemeyen Deniz Feneri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın