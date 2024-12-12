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Kendi İcatlarının Kurbanı Olan Mucitlerin Trajik Sonları

Kendi İcatlarının Kurbanı Olan Mucitlerin Trajik Sonları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 12:48

İcatlar, insanlık tarihine yön veren en önemli kilometre taşlarından biri. Ancak bazı mucitler, kendi yarattıkları fikirlerin trajik sonuçlarına katlanmak zorunda kalmış. Peki listede kimler var? Bu cesur dahilerin, ilham veren ama bir o kadar da hüzünlü hikayelerine bir göz atalım. Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻

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1. Karel Soucek: Su Tankı Gösterisi ile Sonlanan Bir Macera

1. Karel Soucek: Su Tankı Gösterisi ile Sonlanan Bir Macera

Çekyalı dublör Karel Soucek, Niagara Şelaleleri’nden özel yapım variliyle sağ salim atlayarak 1984 yılında ün kazanmıştı. Ancak başarısını gölgede bırakan, bu şok emici varilini tanıtmak için düzenlediği son gösterisi oldu.

Houston Astrodome’dan su dolu bir tanka bırakılan Soucek’in varili, suya değil tankın kenarına çarptı. Soucek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2. Henry Smolinski: Uçan Araba Hayali Trajik Bir Sonla Bitti

2. Henry Smolinski: Uçan Araba Hayali Trajik Bir Sonla Bitti

Uçan araba icat etme hayaliyle yola çıkan Polonyalı-Amerikalı mucit Henry Smolinski, Ford Pinto’nun gövdesini Cessna Skymaster’ın kanatlarıyla birleştirdi. 

Ancak 1973’te yapılan ikinci test uçuşunda araç havalandıktan hemen sonra düştü ve hem Smolinski hem de ortağı Harold Blake’in hayatını aldı.

3. Thomas Midgley Jr: Çevreyi ve Kendini Mahveden Bir Dahi

3. Thomas Midgley Jr: Çevreyi ve Kendini Mahveden Bir Dahi

Amerikalı kimyager Thomas Midgley Jr, çevreye en büyük zarar veren icatlardan ikisini geliştirdi: CFC’ler (Kloroflorokarbon) ve kurşunlu benzin. Kendi icatlarının insanlığa verdiği zarar bir yana, Midgley Jr, kişisel trajedisiyle de tarih kitaplarına geçti.

Polio yüzünden hareket kabiliyetini kaybettikten sonra, kendini yataktan kaldırmak için bir halat ve makara sistemi geliştirdi. Ancak bu sistem, 1940 yılında kendisini boğarak ölümüne neden oldu.

4. Sabin Arnold von Sochocky: Parlayan Boya ve Radyasyon

4. Sabin Arnold von Sochocky: Parlayan Boya ve Radyasyon

Radyum içeren ışıldayan boyayı icat eden Ukraynalı kimyager Sabin Arnold von Sochocky, fabrikalarında çalışan işçilerin ve kendisinin radyasyona maruz kalacağını öngörememişti. 

Aplastik anemi nedeniyle 1928’de hayatını kaybeden von Sochocky, kendi icadı yüzünden yaşamını yitiren mucitlerden biri oldu.

5. Franz Reichelt: Eyfel Kulesi’nden Atlayan Cesur Terzi

5. Franz Reichelt: Eyfel Kulesi’nden Atlayan Cesur Terzi

Pilotların kullanabileceği bir paraşüt tasarlayan terzi Franz Reichelt, 1912’de Eyfel Kulesi’nden atlayarak icadını test etmeye karar verdi. Ancak tasarımı başarısız oldu ve Reichelt birkaç saniye içinde yere çakılarak hayatını kaybetti.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

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6. Henry Winstanley: Fırtınaya Direnemeyen Deniz Feneri

6. Henry Winstanley: Fırtınaya Direnemeyen Deniz Feneri

1696 yılında dünyanın ilk açık deniz deniz fenerini tasarlayan İngiliz mühendis Henry Winstanley, fenerinin güvenliğinden o kadar emindi ki Büyük Fırtına sırasında beş kişiyle birlikte burada kalmaya karar verdi. Ancak fener yıkıldı ve Winstanley ile diğerlerinin cesetleri asla bulunamadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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