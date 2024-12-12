Kendi İcatlarının Kurbanı Olan Mucitlerin Trajik Sonları

İcatlar, insanlık tarihine yön veren en önemli kilometre taşlarından biri. Ancak bazı mucitler, kendi yarattıkları fikirlerin trajik sonuçlarına katlanmak zorunda kalmış. Peki listede kimler var? Bu cesur dahilerin, ilham veren ama bir o kadar da hüzünlü hikayelerine bir göz atalım. Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻