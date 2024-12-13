53 Kişinin Ölümüne Neden Olan Nilüfer Apartmanı Davasında Flaş Gelişme: Tahliye Kararı Verildi
53 Kişinin Ölümüne Neden Olan Nilüfer Apartmanı Davasında Flaş Gelişme: Tahliye Kararı Verildi
Hatay’daki Nilüfer Apartmanı davasında 53 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yıkımda tutuklu bulunan müteahhit Murat Fuatoğlu ve yapı denetim uzmanı Mehmet Haşim Eraslan tahliye edildi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına gerek görmedi. Müştekilerin avukatı Eminoğlu kararın adaletsiz olduğunu söyledi. Davada sanıkların yeniden tutuklanması için aileler mücadele edecek. Duruşma 18 Nisan 2025 tarihine ertelendi.
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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Nilüfer Apartmanı 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yıkıldı ve 53 kişi hayatını kaybetti. Bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar müteahhit Murat Fuatoğlu ve yapı denetim uzmanı Mehmet Haşim Eraslan tahliye edildi.
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Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına gerek olmadığına karar verdi. Duruşmaya yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra tutuksuz sanık Bülent Seküçoğlu da katıldı.
Müştekilerin avukatı Naim Feyzullah Eminoğlu tahliye kararına büyük tepki gösterdi. Eminoğlu sanıkların tahliye edilmesinin "adil bir yargılama" olmadığını savundu ve şunları söyledi:
Bugünkü duruşmada dikkat çeken bir diğer nokta ise mahkeme heyetinin değişmesiydi. Eminoğlu heyet değişiminin tahliye kararında etkili olabileceği düşüncesini dile getirdi ve bu durumun adaletin sağlanması noktasında soru işaretleri yarattığını belirtti.
Tutuklu sanıklardan müteahhit Murat Fuatoğlu duruşmada savunmasında binanın yapımında herhangi bir ihmal bulunmadığını ileri sürdü. Fuatoğlu, binanın her katı ile ilgilendiğini, "Hiçbir masraftan kaçınmadım" dedi ve "Eğer kötü niyetli olsaydım, o binada yaşamazdım.
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Binanın 8. katında ben oturuyordum" diye konuştu. Ayrıca depremin büyüklüğüne değinerek, "Deprem 6 şiddetinde değildi, sadece bu bina yıkılmadı. Bu göz önünde bulundurulmalı" dedi.
Fuatoğlu’nun avukatı savcılığın binadan alınan karot numunesini gizlediğini iddia etti. Avukat, “Binadan tek bir karot numunesi alınmış, bu hatalı bir yöntemdir. Bina sağlam olsaydı bu kadar hızlı yıkılmazdı” diyerek müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.
Eşini kaybeden ve enkazdan sağ kurtulan Levent Büker binadaki inşaat hatalarını vurgulayarak, “Bina Asi Nehri’ne 60 metre uzaklıkta dere yatağına yapılmış. 53 kişi ezilerek öldü. Binada perde beton yarım beton kullanıldı, bu hatalar yıkımın hızlanmasına yol açtı” dedi. Büker en ağır cezaların verilmesini talep etti.
Duruşmada sanıkların tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 18 Nisan 2025 tarihine erteledi. Müştekilerin avukatları ve yakınları, kararın ardından adaletin sağlanmadığını belirterek sürecin peşini bırakmayacaklarını duyurdular.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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