Ekrem İmamoğlu Geri Dönmek İsteyen Suriyelilere Her Türlü Desteği Verebileceklerini Açıkladı
Ekrem İmamoğlu Geri Dönmek İsteyen Suriyelilere Her Türlü Desteği Verebileceklerini Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları' toplantısında yaptığı konuşmada, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak öneriler sundu. İmamoğlu, Suriyelilerin yurtlarına döndüklerinde yeni bir bedel ödememeleri gerektiğini vurguladı.
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Ekrem İmamoğlu, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere İBB olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Bu kapsamda, İSMEK kursları aracılığıyla belediyecilik, zanaatkarlık ve pek çok alanda eğitim verilebileceğini söyledi.
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Ayrıca Şam ile çatışma sonrası kentlerin yeniden inşasına yönelik eylem planları hazırlanabileceğini ifade eden İmamoğlu, "İstanbul Modeli" olarak adlandırılan kalkınma ve dayanışma temelli belediyecilik anlayışının bölgedeki diğer şehirlere ilham kaynağı olabileceğine dikkat çekti.
İmamoğlu, konuşmasında uluslararası topluma da çağrıda bulundu: "Çatışmalardan zarar görmüş kentler için güçlü bir imar fonu oluşturalım. Bu fon, yalnızca kentlerin yeniden inşa edilmesini değil, milyonlarca insanın onurlu bir şekilde evlerine dönmesini de mümkün kılacaktır."
İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olan Feshane’de düzenlenen toplantıda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın tarihsel mirasından ilham alınması gerektiği ifade edildi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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