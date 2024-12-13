Suriye’de İlk Cuma Namazının Kılındığı Emevi Camii’nde Tarihi An: Türk Bayrağını Öptüler
Suriye’de İlk Cuma Namazının Kılındığı Emevi Camii’nde Tarihi An: Türk Bayrağını Öptüler
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından özgürleşen Suriyeliler Şam'daki Emevi Camii'nde ilk Cuma namazını kıldı. Emevi Camii'nde Türk bayrağının açılması ise dünyanın gündemine oturdu. Cuma namazına katılan Suriyeliler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Camii avlusunun 7 bin metrekarelik alanı namaz kılmak isteyenlerle dolup taştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye'nin başkenti Şam 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Cuma namazına ev sahipliği yaptı. Emevi Camii'nde yaşanan tarihi anlar özgürleşen Suriye halkının mutluluğunu gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şam başta olmak üzere Halep, İdlib, Hama, Humus, Münbiç, Tel Rıfat gibi şehirlerden gelen halk, caminin 7 bin metrekarelik geniş avlusunu doldurdu.
TRT Haber muhabiri Emevi Camii’nden canlı yayında “Bugün tarihi bir anı yaşıyoruz. Özgür Suriye’de binlerce kişi cuma namazını kıldı ve camide Türk bayrağı açıldı” diyerek bu özel günün önemini vurguladı.
Camide çekilen görüntülerde bir Suriyeli’nin Türk bayrağını öpmesi dikkat çekerken namaz sonrasında Suriyeliler Türk halkına olan minnettarlıklarını dile getirdi. Bir vatandaş mikrofonlara “Çok mutluyuz, Erdoğan’a çok teşekkür ederiz. Türkiye’yi seviyoruz, özgürlüğümüzü Türkiye'ye borçluyuz” ifadelerini kullandı.
Suriye’deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir de Emevi Camii’nde bir konuşma yaptı. Başkent Şam’da yaşanan bu tarihi an halkın geleceğe dair umutlarını pekiştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın