Survivor All Star'da Ogeday Girişken Pılını Pırtını Toplayıp Kafaları Karıştırdı: Ogeday Diskalifiye mi Oldu?

Bu sene performansa düşen ve hiçbir şekilde SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star 2024 senesinde, yarışmacılar kondisyonlarını düşürmemek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Yarışmanın en olaylı isimlerinden Pınar Saka'nın elenmesi, bir kesimi oldukça mutlu ederken kimilerini de rahatsız etti. Pınar Saka ise elenmesinin ardından döner dönmez 'Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme...' paylaşımında bulundu.