Survivor All Star'da Ogeday Girişken Pılını Pırtını Toplayıp Kafaları Karıştırdı: Ogeday Diskalifiye mi Oldu?
Survivor All Star'da Ogeday Girişken Pılını Pırtını Toplayıp Kafaları Karıştırdı: Ogeday Diskalifiye mi Oldu?
Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Binbir kaosun yaşandığı ve yarışmacıların hareketlerine akıl sır erdiremediğimiz All Star sezonunda her gün biraz daha şaşırmaya devam ediyoruz. Survivor'ın yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanında Ogeday Girişken'in pılını pırtını toplaması herkesi hayret ettirdi. Peki Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday yarışmadan mı ayrıldı?
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Survivor All Star 2024 sezonunda tansiyon her geçen gün daha da artıyor.
Hatta birbirleri ile olan kavgaları yetmezmiş gibi dışardan yemek getirtme, hırsızlık gibi olaylara karıştıklarını duyuyoruz!
Son olarak Pınar Saka'nın elendiği yarışmada geride kalanların dokunulmazlık oyunu hırsı iyice artmış durumda.
Neler olacağını merakla beklediğimiz Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yalnızca mavi takımın yer aldığı acil durum fragmanı izleyenleri şaşkına çevirdi.
Yasin, Ogeday hakkında konuşmaya başlayarak "Ogeday üst eşofmanını giydi, sonra da ayakkabısını bağlamaya başladı."
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Ardından Furkan da "Ogeday'a çok kızgınım." diyerek konu hakkındaki düşüncelerini belirtti.
Konseyde söylenenlerin ardından Ogeday Girişken'in yarışmayı bırakıp bırakmadığı oldukça merak edildi.
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