Survivor All Star'da Ogeday Girişken Pılını Pırtını Toplayıp Kafaları Karıştırdı: Ogeday Diskalifiye mi Oldu?

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Binbir kaosun yaşandığı ve yarışmacıların hareketlerine akıl sır erdiremediğimiz All Star sezonunda her gün biraz daha şaşırmaya devam ediyoruz. Survivor'ın yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanında Ogeday Girişken'in pılını pırtını toplaması herkesi hayret ettirdi. Peki Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday yarışmadan mı ayrıldı?