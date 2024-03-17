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Survivor All Star'da Ogeday Girişken Pılını Pırtını Toplayıp Kafaları Karıştırdı: Ogeday Diskalifiye mi Oldu?

Survivor All Star'da Ogeday Girişken Pılını Pırtını Toplayıp Kafaları Karıştırdı: Ogeday Diskalifiye mi Oldu?

survivor fragman
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 08:44

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Binbir kaosun yaşandığı ve yarışmacıların hareketlerine akıl sır erdiremediğimiz All Star sezonunda her gün biraz daha şaşırmaya devam ediyoruz. Survivor'ın yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanında Ogeday Girişken'in pılını pırtını toplaması herkesi hayret ettirdi. Peki Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday yarışmadan mı ayrıldı?

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Survivor All Star 2024 sezonunda tansiyon her geçen gün daha da artıyor.

Survivor All Star 2024 sezonunda tansiyon her geçen gün daha da artıyor.

Yarışmacılar arasında yaşanan tartışmaların dozu, açlık ve uzakta olmanın verdiği agresiflik ve oyunlardaki kazanma hırsı bir araya geldiği noktada kaosun dozu hiçbir zaman azalmıyor.

Hatta birbirleri ile olan kavgaları yetmezmiş gibi dışardan yemek getirtme, hırsızlık gibi olaylara karıştıklarını duyuyoruz!

Hatta birbirleri ile olan kavgaları yetmezmiş gibi dışardan yemek getirtme, hırsızlık gibi olaylara karıştıklarını duyuyoruz!

Yarışmanın başında Seda Aktuğlu'nun bir Dominikli'nin telefonundan yardım çağrısında bulunmasıyla başlayan enteresan olaylar silsilesi, Aysu'nun abisinin ekipten biriyle anlaşıp kardeşine yemek göndermesiyle devam etmişti. Ardından son olarak yarışmanın favori isimlerinden biri olan Poyraz'ın hırsızlık haberiyle hepimiz daha da büyük bir şaşkınlık yaşamıştık.

Son olarak Pınar Saka'nın elendiği yarışmada geride kalanların dokunulmazlık oyunu hırsı iyice artmış durumda.

Son olarak Pınar Saka'nın elendiği yarışmada geride kalanların dokunulmazlık oyunu hırsı iyice artmış durumda.

Bu sene performansa düşen ve hiçbir şekilde SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star 2024 senesinde, yarışmacılar kondisyonlarını düşürmemek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Yarışmanın en olaylı isimlerinden Pınar Saka'nın elenmesi, bir kesimi oldukça mutlu ederken kimilerini de rahatsız etti. Pınar Saka ise elenmesinin ardından döner dönmez 'Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme...' paylaşımında bulundu.

Neler olacağını merakla beklediğimiz Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yalnızca mavi takımın yer aldığı acil durum fragmanı izleyenleri şaşkına çevirdi.

Neler olacağını merakla beklediğimiz Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yalnızca mavi takımın yer aldığı acil durum fragmanı izleyenleri şaşkına çevirdi.

Survivor All Star 2024'ün yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanında yaşananlar oldukça şaşırttı. Acun Ilıcalı'nın mavi takımı bir araya toplayarak söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

Yasin, Ogeday hakkında konuşmaya başlayarak "Ogeday üst eşofmanını giydi, sonra da ayakkabısını bağlamaya başladı."

Yasin, Ogeday hakkında konuşmaya başlayarak "Ogeday üst eşofmanını giydi, sonra da ayakkabısını bağlamaya başladı."

''Napıyorsun sen?' dedim. 'Aynı şeyi düşünüyorsak sakın yapma' dedim.' şeklinde devam etti söylediklerine.

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Ardından Furkan da "Ogeday'a çok kızgınım." diyerek konu hakkındaki düşüncelerini belirtti.

Ardından Furkan da "Ogeday'a çok kızgınım." diyerek konu hakkındaki düşüncelerini belirtti.

'Ogeday'a aşırı kızgınım bizi yalnız bıraktığı için.'

Konseyde söylenenlerin ardından Ogeday Girişken'in yarışmayı bırakıp bırakmadığı oldukça merak edildi.

Konseyde söylenenlerin ardından Ogeday Girişken'in yarışmayı bırakıp bırakmadığı oldukça merak edildi.

Ogeday diskalifiye mi oldu, elendi mi, yarışmayı mı bıraktı bu akşam belli olacak. Siz ne düşünüyorsunuz?

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