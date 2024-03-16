Survivor'da Eşiyle Konuşmasına İzin Verilen Yunus Emre Bebeğini Kaybettiğini Öğrendi!
Survivor'da Eşiyle Konuşmasına İzin Verilen Yunus Emre Bebeğini Kaybettiğini Öğrendi!
Survivor'da kazandığı canlı yayın ödülünde baba olacağını öğrenen Yunus Emre'nin eşi düşük yapmıştı. Eşiyle telefonda görüşmesine izin verilen Yunus Emre, bebeğini kaybettiğini eşinden öğrendi.
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Survivor'da sık sık ceza almasıyla gündem olan Yunus Emre, takım oyununda kazandığı canlı yayın ödülünde baba olacağının haberini almıştı.
Canlı yayın sırasında aldığı bu haber sonucu mutluluktan havaya uçan Yunus Emre'nin eşi, bu anın üzerinden çok geçmeden üzücü haberi vermişti.
Eşi Beria Özden, kullandığı ilaçlar sebebiyle bebeğini kaybettiğini açıklayarak herkesi üzmüştü.
Bu olanlardan habersiz olan Yunus Emre, baba olma heyecanıyla oyun kazanınca eşine "bebeğimize dikkat et" diye seslenmişti.
Bu önemli gelişmelerin üzerine Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin eşiyle görüşmesine izin verdi. Bebeği kaybettiklerini öğrenen Yunus Emre gözyaşlarını tutamadı.
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