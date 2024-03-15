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Kızılcık Şerbeti'nde Öldürülen Kedi Eros İçin Farkındalık Yaratan Sahne!

Kızılcık Şerbeti'nde Öldürülen Kedi Eros İçin Farkındalık Yaratan Sahne!

Kedi Kızılcık Şerbeti Şiddet
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 23:15

İbrahim Keloğlan tarafından 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülen kedi Eros tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Eros için 'Kimsesizdi' diyenler için Kızılcık Şerbeti'nde kapak gibi bir sahne yayınlandı.

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İbrahim Keloğlan tarafından 6 dakika boyunca tekmelenerek canice öldürülen kedi Eros'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

İbrahim Keloğlan tarafından 6 dakika boyunca tekmelenerek canice öldürülen kedi Eros'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

2 yıl 6 ay ceza alıp tutuksuz yargılanan İbrahim Keloğlan'ın avukatının savunmada Eros için "Kimsesizdi" demesi infial yaratırken, bu canice harekete Kızılcık Şerbeti'nden kapak gibi gönderme geldi.

2 yıl 6 ay ceza alıp tutuksuz yargılanan İbrahim Keloğlan'ın avukatının savunmada Eros için "Kimsesizdi" demesi infial yaratırken, bu canice harekete Kızılcık Şerbeti'nden kapak gibi gönderme geldi.

“Hayvanlar için o kimsesizdi diyenlere kimsesiz değil ben varım de!” sözleriyle farkındalık yaratan bir sahneye imza atan Kızılcık Şerbeti, böylece #ErosİçinAdalet istemini tekrarladı.

“Hayvanlar için o kimsesizdi diyenlere kimsesiz değil ben varım de!” sözleriyle farkındalık yaratan bir sahneye imza atan Kızılcık Şerbeti, böylece #ErosİçinAdalet istemini tekrarladı.

İşte o sahne:

Kızılcık Şerbeti ekibine bravo!

Kızılcık Şerbeti ekibine bravo!
twitter.com
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