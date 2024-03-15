Survivor Mustafa Kemal, Bilerek Elendiğini İma Ettiği Paylaşımla Kafaları Karıştırdı!
Survivor Mustafa Kemal, Bilerek Elendiğini İma Ettiği Paylaşımla Kafaları Karıştırdı!
Survivor All Star'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mustafa Kemal Kurt'un adaya veda etmesi herkesi şaşırtırken, sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yapan Mustafa Kemal, bilerek elendiğine dair imasıyla kafaları karıştırdı.
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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Mustafa Kemal, yarışmaya veda eden isimler arasında yer alıyor.
Eleme oyununda Yaman ve Hakan'la karşılaşan Mustafa Kemal iki isime de yenilince yarışmaya veda ederken, bu erken veda herkesi şaşırtmıştı.
Yarışmaya gözyaşlarıyla veda eden Mustafa Kemal'in çok güçlü bir yarışmacı olması nedeniyle yenilgi alması şaşkınlık yaratırken, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım kafaları iyice karıştırdı.
Soru-cevap etkinliği yapan Mustafa Kemal bir takipçisinin Yaman ve Hakan'a nasıl yenildiğini sorunca Mustafa Kemal'in yanıtı "Bilerek mi yenildi?" sorusunu peşinde getirdi.
"Bazen kaybetmeyi seçmek gerekir" yanıtıyla kafaları karıştıran Mustafa Kemal'in bu imasının arkasından bakalım neler çıkacak?
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