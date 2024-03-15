Kızılcık Şerbeti'nden Çıkan Settar Tanrıöğen'den Sevindiren Haber Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkan Settar Tanrıöğen'den Sevindiren Haber Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, tedavi süreci uzayınca diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Uzun süredir hastanede yatan Tanrıöğen'den sonunda sevindiren haber geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Apo karakteriyle hepimizi kendisine tekrardan hayran bıraktıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun bir tedavi sürecine girmişti.
Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalar süren tedavi süreci sonrası Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne veda edip yerini Ahmet Mümtaz Taylan'a bırakırken, Tanrıöğen'in hastaneden ne zaman taburcu olacağı merak ediliyordu.
Settar Tanrıöğen hakkında sevindiren haber sonunda Birsen Altuntaş'tan geldi.
Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti.
Tanrıöğen'in 3 ay sonra çalışma hayatına dönebileceği tahmin edilirken, yakın döneme ait hafıza problemlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağı söyleniyor.
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