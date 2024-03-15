"Karını Döverek..." Survivor Sema'dan Pınar Saka'nın Eşine Olaylı "Pişmanlık" Yanıtı!

Survivor'ın en büyük olaylarından biri olan Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya şiddet uygulayıp 1 hafta içinde diskalifiye olmasıydı. Sema'yı sözlü tahrik ettiği için söz konusu olayda Pınar haksız görülürken, Survivor'dan elenen Pınar'ı duyunca halay çeken Sema'ya Pınar'ın eşi yanıt vermişti. Sema Aydemir, Pınar'ın eşine açtı ağzını yumdu gözünü.