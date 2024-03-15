"Karını Döverek..." Survivor Sema'dan Pınar Saka'nın Eşine Olaylı "Pişmanlık" Yanıtı!
"Karını Döverek..." Survivor Sema'dan Pınar Saka'nın Eşine Olaylı "Pişmanlık" Yanıtı!
Survivor'ın en büyük olaylarından biri olan Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya şiddet uygulayıp 1 hafta içinde diskalifiye olmasıydı. Sema'yı sözlü tahrik ettiği için söz konusu olayda Pınar haksız görülürken, Survivor'dan elenen Pınar'ı duyunca halay çeken Sema'ya Pınar'ın eşi yanıt vermişti. Sema Aydemir, Pınar'ın eşine açtı ağzını yumdu gözünü.
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Sema Aydemir ve Pınar Saka arasındaki bitmek bilmez düşmanlık herkesin malumu olduğu gibi Survivor'a yansımış ve ikili arasındaki soğuk savaş fiziksel kavgaya dönmüştü.
Pınar'ın sözlü tahriklerine dayanamayan Sema, Pınar'a fiziksel saldırı yapıp şiddete başvurunca 1 haftadır yer aldığı Survivor'dan diskalifiye edilmişti.
Sema'nın diskalifiyesinin ardından Pınar ve Sema'yı tutanlar ikiye ayrılırken, eleme adayı olan Pınar Saka aniden elenerek herkesi şaşırttı.
Pınar'ın elenmesinin ardından yarışmada yer alan Seda ve arkadaşları çok sevinirken, dışarıda olan Sema Aydemir halay çektiği anları paylaşarak kutlama yaptığını duyurdu.
Sema'nın bu hareketi sonrası Pınar Saka'nın eşi sosyal medyadan Sema'ya göndermede bulunan paylaşımlar yaptı.
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Sema'ya dansöz karakterli diyen Pınar'ın eşi sözleriyle herkesi şaşırtırken, Sema'dan beklenmedik bir yanıt geldi.
Pınar'ın eşine pişmanlık açıklaması yapan Sema, Pınar'ı döverek en büyük varoşluğu yaptığını belirttikten sonra "Aklım hala yapamadıklarımda" sözüyle ortalığı iyice karıştırdı.
İşte Sema Aydemir'in o paylaşımı:
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