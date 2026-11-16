Bir Başkadır: Başkasını Anlamak Kendi Gerçekliğimizden Vazgeçmek midir?

Bir insanı gerçekten anlamak için onun dünyasına mı girmeliyiz, yoksa kendi dünyamızın sınırlarını mı fark etmeliyiz?

Bir Başkadır’ı izlerken beni en çok düşündüren şey, insanların birbirlerinden ne kadar farklı oldukları değil, birbirlerini anlamaya çalışırken ne kadar kendi dünyalarında kaldıklarıydı.

Peri ve Meryem’in karşılaşması bu açıdan oldukça çarpıcı. Aynı odada bulunan iki insan, aslında birbirinden çok uzak iki gerçekliğin içinde yaşıyor. Peri, Meryem’i anlamaya çalışırken kendi değerlerinden, yetiştiği çevreden ve dünyayı algılama biçiminden bağımsız hareket edemiyor. Meryem ise Peri’nin dünyasına oldukça yabancı.

Burada dikkatimi çeken şey, Peri’nin yalnızca önyargılı olması değil. Daha derinde yatan sorun, kendi gerçekliğini farkında olmadan evrensel bir gerçeklik gibi kabul etmesi. Belki de insanları anlamamızı zorlaştıran şey tam olarak budur: Kendi deneyimlerimizi, başkalarının da sahip olması gereken deneyimler olarak düşünmek.