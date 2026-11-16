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Uykuda Doğru Anda Çalan Pembe Gürültü Beynin Temizlik Sistemini Güçlendirebilir

Uykuda Doğru Anda Çalan Pembe Gürültü Beynin Temizlik Sistemini Güçlendirebilir

Uyku
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 19:01
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Uyurken beynimiz boş durmuyor, gün boyu biriken atıkları temizliyor. Eylül ayında Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu temizliğin doğru anda çalınan kısa bir sesle güçlendirilebileceğini gösterdi. Yalnız dikkat: Gece boyu pembe gürültü açıp uyumak aynı işi görmüyor.

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Beyin, uyurken kendini beyin omurilik sıvısıyla yıkıyor.

Beyin, uyurken kendini beyin omurilik sıvısıyla yıkıyor.

Glifatik sistem denen bu mekanizma, beyin omurilik sıvısını dokuların arasından geçirip atık maddeleri uzaklaştırıyor. Uyku düzeni bozulduğunda ve yaş ilerledikçe sistem aksayabiliyor. Biriken atıklar, nörodejeneratif hastalıkların riskiyle ilişkilendiriliyor.

Pembe gürültü, kalın seslerin daha baskın olduğu yumuşak bir hışırtı.

Pembe gürültü, kalın seslerin daha baskın olduğu yumuşak bir hışırtı.

Beyaz gürültüde bütün frekanslar eşit güçteyken pembe gürültüde kalın sesler daha yüksek, tiz sesler daha kısık. Kulağa hafif bir radyo cızırtısı gibi geliyor.

MIT'deki deneyde 14 sağlıklı yetişkin, başlarında EEG elektrotlarıyla öğleden sonra kestirdi. Bir algoritma, derin uykudaki yavaş beyin dalgalarının tepe noktasını önceden tahmin etti. Tam o anda, uyandırmayacak kadar kısık, 50 milisaniyelik bir pembe gürültü çalındı.

Ses doğru anda geldiğinde beyin omurilik sıvısının akışı arttı.

Ses doğru anda geldiğinde beyin omurilik sıvısının akışı arttı.

Katılımcılar bu sırada MR cihazının içinde uyuyordu. Taramalar, ses verilen anlarda hem yavaş beyin dalgalarının hem de beyin omurilik sıvısı dalgalarının büyüdüğünü gösterdi. Araştırmacılar, yavaş dalgalarla birlikte daralıp genişleyen damarların sıvıyı bir pompa gibi ittiğini düşünüyor.

Gece boyu pembe gürültü dinlemek aynı etkiyi yapmıyor.

Gece boyu pembe gürültü dinlemek aynı etkiyi yapmıyor.

Çalışmanın başyazarı Joshua Levitt'e göre etkiyi yaratan sesin kendisi değil, beyin dalgasıyla aynı anda verilmesi. Ekibin başındaki Laura Lewis de kesintisiz çalan pembe gürültünün aynı sonucu verdiğine dair kanıt olmadığını söylüyor.

Bulgu şimdilik bir ilk adım. Deney az sayıda sağlıklı insanla, MR cihazında yapılan kısa uykularla sınırlı. Hafızaya ya da Alzheimer gibi hastalıklara bir faydası olup olmadığı henüz denenmedi.

Siz uyurken ses dinleyenlerden misiniz, yoksa tam sessizlik mi? Yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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