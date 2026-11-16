Uykuda Doğru Anda Çalan Pembe Gürültü Beynin Temizlik Sistemini Güçlendirebilir
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Uyurken beynimiz boş durmuyor, gün boyu biriken atıkları temizliyor. Eylül ayında Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu temizliğin doğru anda çalınan kısa bir sesle güçlendirilebileceğini gösterdi. Yalnız dikkat: Gece boyu pembe gürültü açıp uyumak aynı işi görmüyor.
Beyin, uyurken kendini beyin omurilik sıvısıyla yıkıyor.
Pembe gürültü, kalın seslerin daha baskın olduğu yumuşak bir hışırtı.
Ses doğru anda geldiğinde beyin omurilik sıvısının akışı arttı.
Gece boyu pembe gürültü dinlemek aynı etkiyi yapmıyor.
Siz uyurken ses dinleyenlerden misiniz, yoksa tam sessizlik mi? Yorumlarda buluşalım!
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