Uykuda Doğru Anda Çalan Pembe Gürültü Beynin Temizlik Sistemini Güçlendirebilir

Çalışmanın başyazarı Joshua Levitt'e göre etkiyi yaratan sesin kendisi değil, beyin dalgasıyla aynı anda verilmesi. Ekibin başındaki Laura Lewis de kesintisiz çalan pembe gürültünün aynı sonucu verdiğine dair kanıt olmadığını söylüyor.

Bulgu şimdilik bir ilk adım. Deney az sayıda sağlıklı insanla, MR cihazında yapılan kısa uykularla sınırlı. Hafızaya ya da Alzheimer gibi hastalıklara bir faydası olup olmadığı henüz denenmedi.