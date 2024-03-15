"Hodri Meydan" Afra Saraçoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'ne Göndermeli Paylaşım!

Cuma akşamlarının iki iddialı dizisi Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasındaki rekabet ikinci sezonla beraber tamamen sona ermişti. Şerbo bölümleri muazzam bir kaosla ilerlerken Yalı Çapkını'nda senaryonun sürekli dön dolaş aynı yere gelmesi izleyiciyi uzaklaştırırken, Yalı Çapkını Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne meydan okuyan bir paylaşım yaptı.