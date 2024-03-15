"Hodri Meydan" Afra Saraçoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'ne Göndermeli Paylaşım!
"Hodri Meydan" Afra Saraçoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'ne Göndermeli Paylaşım!
Cuma akşamlarının iki iddialı dizisi Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasındaki rekabet ikinci sezonla beraber tamamen sona ermişti. Şerbo bölümleri muazzam bir kaosla ilerlerken Yalı Çapkını'nda senaryonun sürekli dön dolaş aynı yere gelmesi izleyiciyi uzaklaştırırken, Yalı Çapkını Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne meydan okuyan bir paylaşım yaptı.
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Televizyon dünyasının en iddialı gecesi hiç şüphesiz Cuma akşamı. Çünkü Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizileri tek başına tüm reytingleri silip süpürüyor.
1. sezonlarında iki dizi arasında ezeli bir rekabet varken, 2. sezonla beraber Yalı Çapkını'nın temposu düşmüş ve şu an 62 bölümdür ekranda olan dizide yeni olaylara yer vermek yerine her şey dön dolaş tekrara sarmıştı.
Yalı Çapkını hatalı oyuncu seçimlerinden tutun da senaryodaki girdaptan bir türlü çıkamamanın da vermiş olduğu yetkiyle izleyicisini kendi elleriyle Kızılcık Şerbeti'ne iterken, Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonda vites arttırıp kaos dozunu arşa çıkarmasıyla reyting savaşını bitirip tek başına galip olmayı başardı.
Kızılcık Şerbeti özetleriyle bile Yalı Çapkını'nı reytinglerde sollarken, Yalı Çapkını ekibi 62 bölüm sonunda izleyicilerine kulak verme kararı aldı.
Seyran ve Ferit aşkına izleyicilerin inancı kalmasa da fragmanda Ferit'in tekrardan Seyran için ailesine karşısına alıp barışma çabasına girmesi Yalı Çapkını geri mi dönüyor sorusunu alevlendirirken, dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'ne gönderme geldi.
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Yalı Çapkını yeni bölüm etiketini "Hodri Meydan" olarak belirlerken, Afra Saraçoğlu yeni bölüm duyurusunu bu etiketle yaparak resmen rakibi Kızılcık Şerbeti'ne meydan okudu.
Afra Saraçoğlu'nun ardından sevgilisi ve dizideki partneri Mert Ramazan Demir'den de "Hodri Meydan" paylaşımı geldi.
Bakalım Yalı Çapkını bu hamleyle kaybettiği seyircisini geri kazanabilecek mi?
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